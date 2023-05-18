В США сообщили, что войдет в новый пакет антироссийских санкций Белый дом: в новый пакет санкций США против РФ войдут около 300 компаний, судов, самолетов

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Белый дом

В новый пакет санкций США в отношении России войдут порядка 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена. Чиновник также рассказал, что экспортные ограничения коснутся 70 предприятий из РФ и других стран.

Соединенные Штаты объявят существенный пакет санкций, мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России было еще труднее поддерживать свою военную машину, — сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что ограничения, в частности, будут касаться получения экспортных товаров из США, они затронут компании в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, задействованные в попытках обойти действующие санкции против РФ. Чиновник подчеркнул, что принимаемые меры должны помешать доступу РФ «к товарам, необходимым для поддержания боевых возможностей».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон объявит о новом пакете санкций в отношении России на саммите G7. Он будет посвящен обеспечению выполнения ранее введенных рестрикций.

В свою очередь американский сенатор Тед Круз рассказал, что совместно с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. По мнению политика, это позволит помешать наращиванию сотрудничества между двумя странами.