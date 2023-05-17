В США предложили способ сорвать сближение РФ и Ирана Американский сенатор Круз предложил сорвать санкциями сближение РФ и Ирана

Фото: Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

Американский сенатор Тед Круз в ходе выступления в Институте Хадсона сообщил, что совместно с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. По мысли политика, это позволит помешать наращиванию сотрудничества между двумя странами. Слова Круза приводит РИА Новости.

Я сейчас работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта <...>, который заставит администрацию Байдена противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений, — сказал сенатор.

Предложение Круза включает введение санкций в отношении «банков, самолетов и морских судов», используемых Россией и Ираном для поддержки спецоперации на Украине. Также сенатор предлагает заморозить иранские активы на миллиарды долларов и обязать президента США Джо Байдена использовать эти средства для компенсации Украине и выплат «американским жертвам иранской агрессии».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон в ближайшее время объявит новые санкции в отношении участников военно-технического сотрудничества между РФ и Ираном.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон объявит о новом пакете санкций в отношении России на саммите G7. Он будет посвящен обеспечению выполнения ранее введенных рестрикций.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодейcтвии обходу действующих ограничений. По ее словам, введение предыдущих пакетов сильно пошатнуло экономическое положение РФ.