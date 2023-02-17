Десятый пакет санкций: в чем Евросоюз не смог переиграть Россию Почему ЕС не может запретить импорт ядерного топлива и драгоценных камней из России

Фото: Lydie Gigerichova/imageBROKER.com/Global Look Press

Десятый пакет санкций Евросоюза против РФ не коснется экспорта российского ядерного топлива и алмазов. По данным СМИ, у стран ЕС просто не хватило времени согласовать эти ограничения. Но эксперты считают, что часть европейских государств пострадала бы от таких санкций гораздо больше, чем Россия.

Без алмазов и Росатома

Десятый пакет санкций Евросоюза против РФ не затронет экспорт российского ядерного топлива и алмазов, сообщили сегодня утром в ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. Собеседник агентства рассказал, что эти меры «могли бы стать основными» в новом пакете, так как являются фактически последними вариантами введения ограничений против экспорта из России. Однако в ЕС не сумели согласовать эти ограничения, а искать компромисс времени не было: там торопятся ввести новый пакет именно к 24 февраля — годовщине специальной военной операции на Украине.

Накануне гендиректор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен признала зависимость от российского урана и технологий Росатома. По ее словам, исторически пять членов ЕС «особенно зависимы от Росатома в плане техобслуживания и поставок топлива». Но чиновница пообещала работать над снижением этой зависимости.

Камни преткновения

Еще в марте 2022 года США и Великобритания ввели санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России, под которые попала и АЛРОСА — крупнейший в мире производитель алмазов. Тогда Минфин США запретил импорт ряда российских товаров, включая бриллианты. В то же время до сих пор неясно, какие из категорий алмазов и других «технических» драгоценных камней попали в санкции, а какие нет. Тогда же, весной, американский Комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC) предостерег бизнес от покупки не только алмазов, но и бриллиантов из российского сырья из-за высоких рисков введения новых ограничений в будущем. При этом JVC пояснил: бриллианты, созданные из российского сырья в других странах, становятся продукцией этих стран. То есть их ввозить можно.

Фото: ALROSA Group Press Service/Global Look Press

Формально Евросоюз санкции в отношении необработанных алмазов из России не вводил. Однако еще в марте в рамках четвертого пакета он запрети ввоз драгоценных и полудрагоценных камней, жемчуга и ювелирных изделий, в том числе из золота и серебра.

Кроме того, отдельные ювелирные компании по собственной инициативе весной прошлого года стали отказываться от покупок драгоценных камней и минералов из РФ. О своем желании избегать продукции АЛРОСА заявили такие люксовые бренды, как Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre, а также французская группа Kering, владеющая ювелирными брендами Boucheron, Pomellato, DoDo и Qeelin. В конце марта от российских бриллиантов и алмазов сознательно «отреклась» ювелирная компания Tiffany & Co.

Впрочем, очевидно, что полностью отказаться от российских драгоценностей европейцы не готовы. Еще в сентябре газета Politico сообщила, что ЕС не вводит санкции на торговлю алмазами из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов. Хотя публично Бельгия обещала не блокировать санкции в отношении российских алмазов, отмечало издание.

Атом раздора

Европа в меньшей степени зависит от поставок российской атомной энергетики по сравнению с поставками того же газа, однако отказ от этих поставок вряд ли мог пройти безболезненно для ЕС. По данным Politico, против введения санкций в отношении ядерного сектора долгое время выступала Венгрия, указывая на свою зависимость от Росатома.

Чтобы избежать возможной блокировки со стороны Будапешта, ЕС рассматривал вариант с включением в санкционный список отдельных сотрудников Росатома и других компаний, но в итоге отказался от этой идеи. В Минэкономики Франции тактично напоминали, что многие атомные электростанции страны используют российское топливо.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Как писала французская Le Monde, из примерно 100 работающих в ЕС реакторов 18 были построены по российской технологии и используют созданные в России тепловыделяющие сборки. В результате в Болгарии два российских реактора обеспечивают выработку трети всей электроэнергии страны, в Чехии шесть блоков производят почти 37%. В Венгрии же остановка четырех реакторов российской постройки грозит лишить страну половины электроэнергии.

Кто потеряет от санкций больше — Европа или Россия?

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая:

СМИ, процитированные выше, сообщают о зависимости ряда европейских стран от российского топлива. Что же касается потенциального запрета импорта в ЕС российских алмазов, ранее против этого активно выступала Бельгия, где находится один из крупнейших в мире центров международной торговли алмазами — Антверпен. Бельгия опасается потерять значительный объем российских алмазов, которые могут быть перенаправлены в альтернативные центры, например в ОАЭ.



Но как показывает опыт прежних санкций, невозможность стран ЕС сразу согласовать те или иные санкции чаще всего не отменяет их принятие в будущем, с теми или иными исключениями. Но если санкции против российского атома и алмазов не войдут в новый пакет, наиболее значимыми в нем могут стать запрет ввоза в Россию промышленных и высокотехнологичных товаров, 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в военных целях. Также важны санкции против еще трех-четырех крупнейших российских банков.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:

Бельгия защищает свою алмазную промышленность, потому что при отказе от импорта российских алмазов бельгийским предприятиям все равно придется покупать их, но уже через посредников из Индии, ОАЭ или других стран. Дополнительные логистические издержки повысят цены и сократят маржинальность и конкурентоспособность предприятий. Так что они вслед за релокантами из других отраслей европейской экономики направятся в другие страны. Европа лишится крупного алмазного центра, а Бельгия потенциально потеряет от 2 до 4 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест и $10–15 млрд. товарооборота (2–4% всего товарооборота страны).



То же самое можно сказать и о Венгрии, которая сохраняет доступ к более дешевым российским энергоносителям, дающим ее промышленности (35% ВВП страны) преимущества перед другими европейскими странами.



Если градус конфронтации России с Западом вырастет, то Бельгии и Венгрии могут не оставить выбора. Но Россия потеряет немного. Во-первых, потому что в ЕС сейчас Росатом реализует лишь один проект в Венгрии, все остальные аллоцированы в Азии, на Ближнем Востоке и в других дружественных или нейтральных регионах. Во-вторых, в случае запрета импорта российских алмазов в ЕС удлинится цепочка их поставок, изменится логистика, это может привести к росту транспортных издержек. Но в общем и целом российские предприятия от этого несильно пострадают.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин: