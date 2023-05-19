Япония расширит санкции на российские организации, связанные с военными Япония заявила о включении в список санкций против РФ 80 организаций, «связанных с военными»

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Япония намерена расширить свои антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг Украины, новые ограничения будут введены в отношении около 100 физических лиц и организаций, «причастных к уклонению от санкций» против России, а также 80 организаций, «связанных с военными», сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Как уточняет издание, Токио также намерен расширить экспортные ограничения против Москвы.

Ограничения из-за ситуации на Украине Япония вводила в отношении России в несколько этапов, в настоящее время санкции затрагивают около одной тысячи человек и 100 организаций из России. Также Японией были заморожены активы банков Альфа-Банк, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанк, «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка и еще около 40 организаций и компаний. Кроме того, в Токио был утвержден список запрещенных к экспорту товаров и технологий, содержащий порядка 800 наименований.

Между тем, по данным Минфина Японии, экспорт автомобилей из этой страны в РФ в апреле 2023 года вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом японский экспорт в Россию увеличился в апреле на 42,5%, составив 33,83 млрд иен ($246,17 млн).