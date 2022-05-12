Японские санкции против Сбербанка и Альфа-Банка вступили в силу Пакет японских санкций против Сбербанка и Альфа-Банка вступил в силу

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В четверг, 12 мая в силу вступил пакет японских санкций, предусматривающий заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка. Об этом сообщает РИА Новости. Также вступил в действие запрет на новые инвестиции в Россию.

О введении пакета санкций МИД Японии сообщил месяц назад. Также они накладывают запрет на проведение транзакций с указанными банками. Помимо этого, новые ограничения делают невозможными для физических и юридических лиц инвестировать в РФ, если они получат при этом 10% акций и более.

Несколько пакетов санкций в отношении Москвы со стороны Токио были введены в связи с событиями на Украине. В этой связи Япония также исключила РФ из режима наибольшего благоприятствования в торговле, запретила экспорт более 300 товаров, в том числе полупроводников, сенсоров, лазеров, люксовых автомобилей и предметов роскоши.

Под запрет попал и импорт 38 видов товаров из России, в том числе пива, мотоциклов, автомобилей, древесной щепы. Санкции введены против крупнейших банков страны и нескольких сотен физических лиц и организаций.

Ранее власти Японии решили приостановить на неопределённый срок безвизовые обмены с Россией, в рамках которых японские граждане могли посетить «северные территории» — так в Японии называют острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Это решение приняли на фоне проведения Россией специальной операции на Украине и введения Японией санкций против РФ.