В Японии сообщили о росте экспорта автомобилей в Россию Минфин Японии: в апреле экспорт автомобилей в Россию вырос на 77%

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует статистика, обнародованная Минфином страны. В целом японский экспорт в Россию увеличился в апреле на 42,5%, составив 33,83 млрд иен ($246,17 млн), сообщает РИА Новости.

Также по данным Минфина, в Россию было поставлено на 86,4% больше мотоциклов и автоциклов. Вырос экспорт цветных металлов (на 350%), изготовленной резины (на 208%), а также аудио- и видеоаппаратуры (на 51,8%).

В апреле зафиксировано снижение экспорта в Россию изделий из стали и железа (на 97,9%), бумаги и бумажных изделий (на 34,6%).

Ранее сообщалось, что за год правительство Японии полностью отменило финансирование по меньшей мере 15 совместных с Россией научных проектов. Причиной стала ситуация на Украине. Одним из наиболее знаковых стало прекращение сотрудничества японских и российских ученых в сфере противодействия птичьему гриппу. Проект действовал с 2020 года.