Япония отменила научное сотрудничество с Россией Yomiuri Shimbun: Япония отменила финансирование 15 совместных с РФ научных проектов

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Loook Press

За год правительство Японии полностью отменило финансирование по меньшей мере 15 совместных с Россией научных проектов. Причиной стала ситуация на Украине. Об этом сообщает крупнейшая в стране газета Yomiuri.

По информации издания, одним из наиболее знаковых стало прекращение сотрудничества японских и российских ученых в сфере противодействия птичьему гриппу. Проект действовал с 2020 года, в его рамках российские специалисты поставляли японским коллегам генетические данные перелетных птиц из Сибири, являвшихся потенциальными переносчиками заболевания. На основе этих данных японские ученые разрабатывали меры против распространения инфекции на территории страны. По мнению местных специалистов, отсутствие необходимых данных из России может привести к осложнению ситуации с птичьим гриппом в Японии.

Также был отменен проект исследования цунами и вулканической активности, который японские ученые вели совместно с коллегами из Московского государственного университета. Кроме того, закрыли как минимум два научных проекта, связанных с АЭС «Фукусима-1», включая исследования проблемы расплавившегося ядерного топлива на станции. В рамках данного проекта ученые рассчитывали найти способы его безопасного извлечения.

Ранее исполняющий обязанности главы дипмиссии России в Японии Геннадий Овечко заявил, что отношения Москвы и Токио за последний год резко ухудшились в связи с тем, что власти островного государства последовали санкционной политике Запада. По его мнению, администрация нынешнего премьер-министра Японии Фумио Кисиды за короткий временной промежуток свела на нет все накопленные ранее связи и контакты. При этом он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу с Токио, но первой идти навстречу не намерена.