В посольстве России заявили о стремительном ухудшении отношений с Японией Посольство РФ в Японии: Токио санкциями испортил отношения с Москвой

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Отношения Москвы и Токио за последний год резко ухудшились в связи с тем, что власти островного государства последовали санкционной политике Запада, заявил в беседе с РИА Новости исполняющий обязанности главы дипмиссии России в Японии Геннадий Овечко. По его мнению, администрация нынешнего премьер-министра Японии Фумио Кисиды за короткий временной промежуток свела на нет все накопленные ранее связи и контакты. При этом он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу с Токио, но первой идти навстречу не намерена.

Продолжая раскручивать санкционную спираль, Токио рискует в русофобском запале опустить градус связей до таких критических отметок, при которых «термометр» может и вовсе лопнуть. Что касается условий для исправления ситуации, то мы по-прежнему остаемся открытыми к равноправному взаимодействию, отвечающему интересам народов обеих стран. Однако в условиях деструктивного поведения партнеров выступать первыми с позитивными инициативами не намерены, — сказал Овечко.

Он подчеркнул, что сейчас градус отношений между двумя странами зависит исключительно от действий Японии.

Ранее генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны будут ужесточать санкции в отношении России и вместе с тем усиливать поддержку Украины. В настоящее время под санкциями Токио находятся около тысячи россиян и примерно 100 российских организаций