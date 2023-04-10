Япония будет ужесточать санкции в отношении России и вместе с тем усиливать поддержку Украины, заявил генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно. В настоящее время под санкциями Токио находятся около тысячи россиян и примерно 100 российских организаций, передает ТАСС.
Для защиты международного порядка как председатель G7 и непостоянный член Совбеза ООН Япония в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7, продолжит усиление жестких санкций против РФ и поддержки Украины, — цитирует агентство Мацуно.
Япония уже утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий из примерно 800 наименований. Среди них полупроводники, средства связи, продукция военного назначения, грузовая техника.
В марте аналогичным образом высказался премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Киев. Он также выразил надежду на то, что третьи страны не станут уклоняться от соблюдения санкций и подрывать их эффективность.
В то же время представитель японской корпорации по энергетике, металлам и минералам JOGMEC Такаюки Ногами обвинил европейские страны в обходе собственных санкций. По его словам, они покупают российскую нефть со скидкой через страны Азии в обход введенных ограничений.