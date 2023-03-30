Япония обвинила Европу в обходе собственных санкций Nihon Keizai: Европа покупает российскую нефть через Азию в обход собственных санкций

Фото: Rosneft / Twitter / Global Look Press

Представитель японской корпорации по энергетике, металлам и минералам JOGMEC Такаюки Ногами рассказал газете Nihon Keizai, что Европа покупает российскую нефть со скидкой через страны Азии в обход собственных санкций. Он добавил, что страны-посредники получают «хорошую прибыль» от продажи переработанной российской нефти. Он при этом подчеркнул, что невозможно резко увеличить объемы экспорта в короткий срок исключительно за счет переработки нефти.

Вполне возможно, что третьи страны покупают дешевую сырую нефть в России, перерабатывают ее и перенаправляют в Европу, получая хорошую прибыль, — сказал Такаюки Ногами.

В материале издания отмечается, что Индия, которая увеличила поставки нефти в Европу, нарастила объемы импорта нефти и нефтепродуктов из России на 90%.

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