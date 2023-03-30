В Венгрии высказались против антироссийских санкций Европы Вице-председатель парламента Венгрии Дуро: в интересах Европы — отмена санкций против РФ

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Вице-председатель Государственного собрания Венгрии Дора Дуро рассказала «Известиям», что в интересах европейских стран не продолжение украинского конфликта и санкционного режима против России, а восстановление мира путем переговоров Москвы и Киева. Она добавила, что Вашингтон использует Киев в качестве марионетки. По ее словам, НАТО стал инструментом борьбы против России в руках американцев.

В реальности не в интересах Евросоюза поддерживать продолжение украинского конфликта и санкционного режима против России. Однако среди политиков ЕС царит кровожадная атмосфера войны. На самом же деле в интересах всех европейских стран было бы остановить конфликт, а также заставить противоборствующие стороны сесть за стол переговоров, — сказала Дуро.

Она подчеркнула, что главная цель в том, чтобы достичь восстановление мира на Украине. Она призналась в том, что это можно достичь с помощью компромисса касательно территориальных потерь Украины.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их вводит. По ее словам, международное сообщество потеряло доверие ко многим международным институтам. По ее словам, возник страх, что подобные ограничения могут быть введены в адрес любого игрока на международной арене.