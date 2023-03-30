В Европе указали на негативные последствия от санкций против России Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: страны не доверяют институтам из-за санкций против Москвы

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала TRT World заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их вводит. По ее словам, международное сообщество потеряло доверие ко многим международным институтам. По ее словам, возник страх, что подобные ограничения могут быть введены в адрес любого игрока на международной арене.

Я думаю, что многие участники «клуба», наблюдая за санкционным режимом против России, также думают, что всё это может произойти и с ними. Я бы сказала, что потеряно доверие ко многим институтам, — сказала Кнайсль.

Между тем она отметила, что санкционная политика Запада не изменила курс Кремля и не привела к желаемым результатам.

Ранее Федеральный совет Швейцарии утвердил десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Принятые меры против Москвы вступили в силу в среду 29 марта. Власти уточнили, что в рамках новых ограничений гражданам РФ запрещается занимать должности в органах управления собственников или операторов объектов критической инфраструктуры. Также установлены «новые меры контроля и ограничения в отношении экспорта различных товаров двойного назначения» в военно-технической сфере и сфере безопасности, в авиационной и космической промышленности. Ограничения также были введены на ввоз в Швейцарию российских товаров.