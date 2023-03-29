Швейцария полностью включилась в санкционную войну против России Федеральный совет Швейцарии утвердил десятый пакет антироссийских санкций ЕС

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Федеральный совет Швейцарии утвердил десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, сообщается на официальном сайте правительства страны. Отмечается, что принятые меры против Москвы вступили в силу в среду 29 марта. Власти уточнили, что в рамках новых ограничений запрещается гражданам РФ занимать должности в органах управления собственников или операторов объектов критической инфраструктуры.

На своем заседании 29 марта Федеральный совет принял решение ввести дальнейшие санкции против России. <...> Федеральный совет в настоящее время принимает оставшиеся меры десятого пакета санкций, вступающих в силу с 29 марта, — сказано на сайте правительства.

В пресс-релизе также отмечается, что установлены «новые меры контроля и ограничения в отношении экспорта различных товаров двойного назначения» в военно-технической сфере и сфере безопасности, в авиационной и космической промышленности. Ограничения также были введены на ввоз в Швейцарию российских товаров.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной, 11-й по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений.