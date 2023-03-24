В Еврокомиссии раскрыли цели нового пакета антироссийских санкций Глава ЕК: в 11-й пакет санкций против РФ включат меры пресечения обхода ограничений

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Очередной, 11-й по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости.

У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно. И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода действующих ограничений, — сказала фон дер Ляйен.

При этом она не уточнила, когда предполагается начать работу над формированием очередного санкционного пакета.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году по России был нанесен мощнейших санкционный удар, главной целью которого Запад избрал народ, хотя с самого начала заявлял, что рестрикции не направлены на простых граждан. По его словам, своими ограничениями Запад стремился радикально снизить качество жизни россиян, спровоцировать массовую безработицу в стране.

Перед этим президент Владимир Путин заявил, что ни одна страна в мире не сталкивалась с таким давлением, как Россия. По его словам, Запад пророчил ей депрессию и массовый дефицит товаров после ввода санкций, но теперь сам оказался в такой ситуации и предлагает своим жителям вместо салатов питаться репой.