Кисида пообещал Зеленскому помочь в давлении на Россию МИД Японии: Кисида пообещал Зеленскому участие в восстановлении Украины и давление на РФ

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Loook Press

Япония в качестве председателя «Группы семи» (G7) намерена продвигать санкции в отношении России, а также будет участвовать в восстановлении Украины. Такие обещания содержатся в совместном заявлении японского премьер-министра Фумио Кисиды и украинского президента Владимира Зеленского. Документ распространил МИД Японии.

Как председательствующая в G7 страна Япония будет поддерживать единство G7 в введении строгих санкций против России и оказании поддержки Украине, используя международные форматы, — говорится в тексте заявления.

Также главы двух государств выразили надежду на то, что третьи страны не станут уклоняться от этих мер и не будут подрывать их эффективность.

Кроме того, Япония подтвердила приверженность участию в «послевоенном восстановлении Украины», а Киев, в свою очередь, приветствовал готовность Токио помочь в сохранении пострадавших объектов культурного наследия.

Помимо этого, Кисида и Зеленский отметили роль G7 в содействии координации в судебной реформе, правоохранительной деятельности и борьбе с коррупцией на Украине.

Кисида 21 марта побывал на Украине. Он посетил страну последним из лидеров G7. Поездка японского премьера на восток Европы не анонсировалась из-за мер безопасности. Во время визита в Киев его сопровождали секретарь Совета нацбезопасности Японии Такэо Акиба и сотрудники МИД.

Встреча прошла на фоне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.