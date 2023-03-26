В Европейском банке объяснили, как Россия справилась с санкциями Экономист ЕБРР Яворчик: технократы помогли экономике России выстоять под санкциями

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Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик заявила, что Россия преодолела санкционное давление Запада. Этому способствовала работа грамотной команды технократов, сумевшей стабилизировать экономику под санкциями, отметила она в интервью Berliner Zeitung.

Экономист напомнила, что санкции в отношении Москвы вводятся с 2014 года.

Ожидания того, что западные санкции приведут к финансовому или валютному кризису в России, были слишком оптимистичны. <...> В России работает грамотная команда технократов, которая смогла стабилизировать экономику после санкций, — подчеркнула Яворчик.

По ее мнению, в России отдают предпочтение макроэкономической стабильности, а не росту. В Москве активно боролись с инфляцией, и были очень дисциплинированными, когда дело касалось бюджета, считает эксперт.

Яворчик также отметила, что Россия, отказавшись от торговли с Западом и Украиной, начала активно взаимодействовать с незападными странами. Речь идет о Казахстане, Киргизии и Армении, товарооборот с которыми значительно вырос, добавила экономист.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом кабмина в Госдуме, заявил, что в России зафиксирован умеренный спад ВВП. По его словам, эксперты оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами весной прошлого года. Однако, отметил Мишустин, экономика страны выстояла и вернулась на траекторию роста.