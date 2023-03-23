«Вернулись на траекторию роста»: Мишустин о российском ВВП Мишустин заявил об умеренном спаде ВВП России

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ

В России зафиксирован умеренный спад ВВП, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом кабмина в Госдуме. По его словам, эксперты оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами весной прошлого года. Однако, отметил Мишустин, экономика страны выстояла и вернулась на траекторию роста, передает РИА Новости.

Еще прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. Да, это было непросто. Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным. Однако мы вернули экономику на траекторию роста, — сказал премьер.

17 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что с февраля 2023 года экономика страны ощутила некоторые последствия введения западных санкций. По ее словам, ситуация с банкротствами компаний и банков в Соединенных Штатах и Европе сейчас никак не сказывается на состоянии экономики России, но добавляет неопределенности положению и увеличивает риски проблем в будущем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что во II квартале 2023 года Россию ждет рост ВВП. По его словам, экономика страны начинает развиваться по иной модели и это уже дает определенные плоды. По словам президента, ни одна страна в мире не столкнулась с таким давлением, как Россия, однако ей удалось выстоять и развиваться дальше.