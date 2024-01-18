После выборов рубль упадет и цены взлетят: правда ли это, мнение экспертов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие финансовые аналитики ждут, что к выборам президента рубль достигнет своего пика в 80–85 за доллар, а после начнет падать и это сильно скажется на ценах в России. Произойдет ли это на самом деле и какой по итогу может быть инфляция, NEWS.ru решил спросить сразу у нескольких экономистов.

Каким курс рубля будет в январе

В разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что в перспективе недели — месяца курс рубля будет продолжать колебаться в диапазоне 85–95 рублей за доллар. Поэтому на данный момент он называет равновесным уровнем 90 рублей. В свою очередь, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман указывает, что рубль закрепился ниже 90 за доллар и будет двигаться в диапазоне 85,5–87 в ближайшие пару недель. Аналитики в целом сходятся во мнении, что при курсе доллара ниже 90 сегодня целесообразно покупать американскую валюту с учетом будущих повышений.

Сегодняшний курс рубля, объясняет Антонов, связан с сохранением высоких цен на энергоресурсы из-за геополитических рисков, а также с продажами российскими экспортерами вырученной на зарубежных рынках валюты и продажами иностранной валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Кроме того, говорит Антонов, российская экономика постепенно адаптируется к санкциям.

В то же время многие аналитики отмечают: продажа валюты экспортерами и финансовыми властями России предпринимается для того, чтобы укрепить рубль перед выборами президента.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Каких курсов валют ждут к выборам президента

NEWS.ru уже неоднократно и со ссылкой на абсолютно разных аналитиков писал, что к президентским выборам 15–17 марта курс доллара могут опустить ниже 85 рублей. Некоторые аналитики даже осмеливались на прогнозы в 75 рублей. Причина — финансовые власти будут продавать иностранную валюту, создавая ее искусственный избыток на российском рынке.

А если предложение превысит спрос, цена товара — в данном случае курс доллара — по классической экономической теории начнет снижаться. И это будет создавать благоприятный информационный фон.

«Укрепление рубля к дате президентских выборов должно показать населению, что стабильность национальной валюты восстановлена», — объясняет NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Кроме того, 11 октября Владимир Путин своим указом обязал ряд экспортеров продавать свою валютную выручку как раз в течение полугода. То есть примерно до начала-середины апреля. И это тоже будет работать на укрепление рубля.

Ну и некоторую роль играет повышение ключевой ставки ЦБ в конце прошлого года до 16%. Эта мера тоже делает рубль дорогим (ведь кредиты в рублях подорожали, их стало сложнее брать под такие проценты). ЦБ объяснял свое решение борьбой с инфляцией. Ведь чем меньше денег у населения и бизнеса, тем меньше они их могут тратить, а значит — меньше стимулировать рост цен.

Какой курс рубля ждать до конца года

А вот когда указанные выше финансовые меры ослабнут, эксперты ждут и ослабления рубля. Ведь Минфин и ЦБ после выборов (ну или в соответствии со своими финансовыми планами) могут сократить продажу иностранной выручки. Прекратит действовать и указ президента. А ЦБ со второй половины следующего года (а то и раньше) может начать постепенно снижать ключевую ставку, делая рубль дешевле. Ведь властям, ориентированным на экспорт российских товаров, на самом деле сильный рубль не очень выгоден — об этом неоднократно говорилось публично.

Причина такой политики понятна — чем больше стоят доллар, евро, юань или даже рупия, за которые российские госкомпании продают нефть и другие ресурсы, тем больше рублей от такой торговли поступит в казну страны. И тем легче властям будет выполнять обязательства по выплатам пенсий, соцвыплат и зарплат. Правда, инфляция, которую спровоцирует ослабление рубля, может съесть значительную часть этих выплат.

Тем не менее, по прогнозам многих экспертов, доллар может достичь 100–120 рублей уже в конце этого года. Так, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров в беседе с NEWS.ru ожидает 100 рублей за доллар (сейчас — около 89), 110–120 рублей за евро (сейчас — около 97) и 13–14 рублей за юань (сейчас — около 12,4). Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин к концу 2024-го ждет доллар по 102–105 рублей, а евро — за 108–114 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Экономисты, опрошенные Reuters в начале года, считают, что к концу года доллар будет стоить 103 рубля», — сказал эксперт.

Почему еще может упасть рубль

Как добавляет Потавин, если указ о продаже валютной выручки экспортерами не будет продлен, рубль начнет слабеть. И с апреля-мая в «Финаме» ожидают новую волну девальвации российской валюты. «С учетом существенного увеличения расходов госбюджета ситуация в 2024 году может стать еще более напряженной. Если котировки нефти, которая является главным экспортным активом страны, будут снижаться, резервов Фонда национального благосостояния для компенсации бюджетного дефицита может не хватить на долгий срок», — резюмирует аналитик.

В таком случае Банку России придется либо продолжать держать высокой ключевую ставку (а это может тормозить экономику, делая деньги для населения и бизнеса менее доступными. — NEWS.ru.), либо смириться с негативной динамикой рубля, заключает Потавин. То есть выбирать придется из двух зол.

Что будет с ценами после ослабления рубля

Цены на все товары и услуги как росли, так и продолжат расти, говорит Антонов. Да, в ближайшее время на фоне укрепления рубля они стабилизируются. Но когда ожидаемое экспертами ослабление рубля спровоцирует новый виток инфляции, «рост цен коснется практически всех сегментов, за исключением отдельных категорий, которые регулируются государством», говорит Антонов.

В свою очередь, Александр Шнейдерман из «Альфа-Форекса» указывает: если официальная инфляция (она, как правило, ниже наблюдаемой населением в разы) по итогу прошлого года составила 7,5%, то в этом году она будет такой только за апрель — июнь. То есть россияне заметят изменение ценников ближе к лету.

А что будет с ценами дальше, эксперты пока предпочитают не прогнозировать. Но уже понятно, что позитивных ожиданий у них нет. Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан указывает: в случае ослабления рубля могут подорожать бытовая техника, импортируемые из азиатских стран автомобили, мобильные телефоны и т. д. Более того, импортная составляющая есть и в продукции российского сельского хозяйства: семенной фонд, пестициды и не только (ветпрепараты, кормовые добавки. — NEWS.ru) — это все импортируемые товары.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Если курс рубля ослабнет, то, естественно, могут подорожать импортные товары. А затем и товары отечественных производителей, которые частично зависят от импортного сырья и комплектующих», — подтверждает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.

Лучший, хоть и неприятный пример — это цены на яйца. Причем в основном российского производства.

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