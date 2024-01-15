Доллар ниже 88: где предел укрепления рубля и что будет с ценами в России Финаналитик Аверс: меньше 80–82 рублей за доллар мы точно не увидим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля продолжает расти на бирже. Российская валюта вновь переписывает максимумы конца ноября. Доллар стал ниже 88 рублей, евро — ниже 96 рублей, а юань движется к 12. NEWS.ru рассказывает, какими будут курсы валют до конца января, где находится предел укрепления рубля и что произойдет с ценами на товары и услуги в случае сильной просадки доллара.

Что происходит с рублем на бирже

На пятничных торгах, 12 января, курс доллара в моменте падал ниже 88 рублей, обновив таким образом минимумы с 23 ноября прошлого года (до 87,96 рубля). Евро опускался до 96,52 рубля, юань — почти до 12,2 рубля.

Правда, к концу дня российская валюта немного подрастеряла запал роста, и торги парой доллар/рубль закрылись на отметке 88,41 рубля.

В понедельник рубль снова тестирует ноябрьские максимумы. К 14:04 мск курс доллара упал до 87,47 рубля. Евро в моменте падал до 95,62, юань — до 12,10 рубля.

Почему укрепляется рубль

Во-первых, из-за жесткой монетарной политики Банка России. В декабре 2023 года регулятор повысил ключевую ставку до 16% годовых, следующее плановое заседание совета регулятора состоится только 16 февраля. При высокой ключевой ставке кредиты в рублях тоже становятся более дорогими, соответственно, рублей на валютном рынке (где также торгуются доллары и евро) становится меньше, и ценить российскую валюту начинают больше: крупные корпорации и инвесторы готовы купить их за доллары и евро по более высокому курсу.

Поддержку рублю оказывают и валютные интервенции ЦБ. С 15 января Банк России будет продавать иностранную валюту в рамках исполнения бюджетного правила на фоне выпадения доходов бюджета. До конца месяца ежедневный объем продаж составит 16,7 млрд рублей. И, как ранее отмечали эксперты, это в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы. Для сравнения: с середины декабря объемы продаж валюты Центробанком составляли 0,8 млрд рублей в день.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плюс к этому сейчас в самом разгаре традиционно низкий валютный сезон. Спрос на валюту у туристов и бизнеса сейчас заметно отстает от предложения. Люди вернулись из поездок на новогодних праздниках и уходят в работу, а экспортеры, напротив, активно наполняют рынок в рамках указа об обязательной продаже валютной выручки, объясняет NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В пользу укрепления российской валюты пока играют и мировые цены на нефть. В понедельник стоимость марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до $79 за баррель.

Где предел укрепления рубля

По мнению Артема Деева, в январе рубль продолжит укрепляться. «Его максимум, на мой взгляд, окажется в диапазоне 84–86 рублей за доллар, около 93–95 рублей за евро и 12,3–12,5 рубля за юань», — прогнозирует аналитик. На такие уровни рубль может выйти в течение ближайших двух недель, «после чего начнется плато с незначительными колебаниями», уточняет он.

По словам финансового эксперта, инвестора Ксении Аверс, до выборов президента России в марте власти будут продолжать делать все для того, чтобы курс рубля укреплялся. Однако меньше 80–82 рублей за доллар мы точно не увидим, уверена собеседница NEWS.ru.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман допускает колебания курса в январе на уровне 84–88 рублей за доллар. «Вряд ли американская валюта уйдет ниже, так как нет курса на значительное ослабление доллара — скорее на стабилизацию российской валюты», — говорит он в беседе с NEWS.ru. Соответственно, 84 рубля — этот тот минимум, который мы можем увидеть по доллару в январе, считает Шнейдерман.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин настроен более скептически. Он считает, что рубль находится возле своего максимума. По его словам, повышенные объемы продажи иностранной валюты Банком России в основном обусловлены сокращением нефтегазовых доходов госбюджета, расходы которого в этом году намного выше, чем в прошлом.

«Это постепенно будет уменьшать предложение валюты со стороны экспортеров, что станет оказывать все большее давление на курс рубля», — объясняет он. Поэтому, скорее всего, к концу января доллар вернется примерно к 90 рублям, заключает Бабин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда лучше покупать валюту

По прогнозу экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, до конца января курс доллара может опуститься до 85, а евро — до 95 рублей. Однако это не предел. Скорее всего, максимума российская валюта достигнет в феврале, и курс доллара упадет до 83 рублей, полагает он.

«В следующем месяце ожидаются данные по ВВП и январской инфляции», — напоминает эксперт. Кроме того, 16 февраля ЦБ решит либо оставить ключевую ставку на уровне 16%, либо даже немного повысить ее. Эти факторы должны позитивно повлиять на рубль, продолжает Лобода. По его словам, доллар по 83 и даже по 85 рублей покупать можно, вопрос только в том, для каких целей. Ведь, к примеру, хранить деньги в банках лучше и выгоднее в рублях.

По мнению Александра Шнейдермана, те, кому нужна валюта, например для поездок за границу, вполне могут закупаться долларами по курсу ниже 90 рублей.

Как укрепление рубля повлияет на цены

На стоимость товаров и услуг укрепление рубля никак не повлияет, уверена Ксения Аверс.

Андрей Лобода также считает, что автоматического снижения цен на товары (особенно импортные) вслед за снижением курса доллара не последует. Тем не менее укрепление рубля будет сдерживать дальнейший рост инфляции, говорит он.

По словам Дмитрия Бабина, снижение курсов иностранных валют к рублю «относительно небольшое, кратковременное и отчасти искусственное» (перед выборами президента 17 марта), а потому ждать, что это как-то повлияет на цены, не стоит.

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