Центробанк повысил ключевую ставку Банк России поднял ключевую ставку с 15 до 16%

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Совет директоров Банка России 15 декабря принял решение о повышении ключевой ставки с 15 до 16% в связи с высоким инфляционным давлением, говорится на сайте регулятора. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам этого года годовая инфляция будет находиться вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%. В сообщении отмечается, что рост ВВП, по прогнозам регулятора, в текущем году будет выше октябрьских ожиданий и превысит 3%.

Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким, — говорится в релизе.

Регулятор отметил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также с учетом оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Ранее экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что повышение ключевой ставки по решению Центробанка может привести к положительным последствиям. По его словам, такая мера позитивно скажется на курсе отечественной валюты и приведет к ее укреплению к президентским выборам. 14 декабря он дал прогноз, что ключевую ставку повысят до 17%.

14 декабря курс доллара на Московской Бирже опустился до 89,71 рубля на открытии торгов. При этом днем ранее, 13 декабря, на закрытии торгов фиксировался курс в 90,01 рубля. Курс евро же продемонстрировал рост и прибавил 58,5 копейки. Стоимость европейской валюты оценивалась в 97,64 рубля.