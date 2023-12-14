Курс доллара на МосБирже опустился ниже 90 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже опустился до 89,71 рубля на открытии торгов 14 декабря, сообщается на сайте платформы. Отмечается, что на закрытии торгов 13 декабря стоимость американской валюты оценивалась в 90,01 рубля. В то же время стоимость евро на МосБирже выросла до 97,64 рубля, прибавив 58,5 копейки с момента закрытия торгов.

Отмечается, что после открытия торгов на МосБирже курс доллара продолжил снижаться. Так, к 7 часам утра данный показатель снизился до 89,52 рубля, а к 8 часам — до 89,43 рубля. Евро же резко вырос до 97,69 рубля, после чего также начал снижаться и остановился на отметке в 97,55 рубля. Курс юаня незначительно колебался. На открытии торгов стоимость китайской валюты оценивалась в 12,51 рубля, затем она выросла до 12,53 рубля и вновь снизилась до показателя, зафиксированного в начале торгов.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что ведомство никогда не пытается ослабить или укрепить национальную валюту. По его словам, министерство в первую очередь ориентируется на прогнозные значения рубля, закладывающиеся в государственном бюджете. При этом Силуанов отметил, что курс должен быть не только предсказуемым, но и приемлемым для всех участников внешнеэкономической деятельности.