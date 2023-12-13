Силуанов рассказал, влияет ли Минфин на курс рубля Силуанов: Минфин не пытается воздействовать на курс рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Силуанов

Министерство финансов России никогда не пытается ослабить или укрепить национальную валюту, сообщил в беседе с «Известиями» глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство ориентируется на прогнозные значения рубля, которые закладываются при подготовке бюджета страны на 2024–2026 годы.

Курс плавающий, для нас главное — чтобы была предсказуемость. Поэтому мы не стремимся здесь ослабить курс или пополнить доходы. Или, наоборот, укрепить, простимулировать импортеров. Курс плавающий, но он должен быть прогнозируемым и приемлемым для наших участников внешнеэкономической деятельности и для населения, — объяснил Силуанов.

Ранее глава ведомства сообщил, что бюджет России пополнился на 40 млрд рублей с налогов на сверхприбыль. По словам Силуанова, до конца 2023 года прогнозируется пополнение бюджета еще на 260 млрд рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь рассказал, что зафиксировано увеличение доходов бюджета РФ более чем на три процента по сравнению с прогнозом. По его словам, это произошло за счет роста ВВП страны, который стал возможен благодаря решениям президента Владимира Путина о помощи различным отраслям и гражданам.