Мишустин рассказал, как увеличились доходы бюджета Мишустин: доходы бюджета РФ увеличились на 3% по сравнению с прогнозом

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Михаил Мишустин

Зафиксировано увеличение доходов бюджета РФ на 3% по сравнению с прогнозом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это произошло за счет роста ВВП страны, который стал возможен благодаря решениям президента Владимира Путина о помощи различным отраслям и гражданам.

По предварительной оценке Минэкономразвития, за январь — октябрь рост ВВП составил 3,2%, причем наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности — почти 7,5%. Все это отразилось на доходах федерального бюджета, за отчетный период, за девять месяцев, они были больше прогнозных значений на три с лишним процента, — сказал Мишустин на заседании правительства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет России получил 40 млрд рублей с налогов на сверхприбыль. По его словам, до конца года прогнозируется пополнение бюджета еще на 260 млрд рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 ноября заявил, что в 2024 году доходы государственного бюджета вырастут почти на 29%. Он подчеркнул, что при этом 67% доходов не зависят от нефтегазовой отрасли.

Вместе с этим Счетная палата отчиталась, что доля нефтегазовых доходов российского бюджета за три квартала года уменьшилась до минимального уровня с 2007-го. В абсолютном выражении они снизились в 1,5 раза, до 5,58 трлн рублей, а в процентном выражении потеряли 15 пунктов, упав до 28,3% от всех поступлений.