Экономист рассказал, что будет с курсом доллара при ключевой ставке 17% Аналитик Разуваев прогнозирует укрепление рубля после повышения ставки ЦБ до 17%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение ключевой ставки по решению Центробанка РФ может привести к положительным последствиям, заявил NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, такая мера позитивно скажется на курсе отечественной валюты и приведет к ее укреплению к президентским выборам. Предполагается, что ключевая ставка может быть повышена до 17%.

Разуваев отмечает, что рынок ждет повышения ключевой ставки с 15% до 16% по итогам ближайшего заседания Центробанка РФ. Однако эксперт не считает, что такая мера приведет к каким-либо значимым изменениям в экономике. Кроме того, аналитики ожидают небольшой скачок курса валют к концу 2023 года. По мнению Разуваева, более эффективной мерой стало бы повышение ключевой ставки до 17%.

Если же ставку повысят до 17%, то это умеренно позитивно скажется на курсе рубля. Значительно курс российской валюты укрепится ближе к президентским выборам. Тогда мы точно увидим отметку в 80 рублей за доллар, — объяснил он.

Как сообщалось ранее, курс доллара на Московской Бирже опустился до 89,71 рубля на открытии торгов. При этом днем ранее, 13 декабря, на закрытии торгов фиксировался курс в 90,01 рубля. Курс евро же продемонстрировал рост и прибавил 58,5 копейки. Стоимость валюты Евросоюза оценивалась в 97,64 рубля.