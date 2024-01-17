В Россию ввозят миллионы яиц: начали ли они дешеветь и справились ли власти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россию начинают миллионами поступать импортные яйца. Объемные партии везут из Азербайджана, Турции и Ирана. Но пока эти меры не позволяют сбить цены на один из самых популярных источников белка в стране. Почему этого не происходит и как яйца подорожали в разных регионах за январские праздники, расскажет NEWS.ru.

Что произошло с ценами на яйца в прошлом году

Цены на яйца в 2023 году выросли даже не на 40–50%, как говорили многие чиновники, а на 61,35%. Такие данные приводит Росстат.

Причин у такого подорожания несколько. Это и повышение спроса на яйца как на дешевый по сравнению с дорожающим мясом источник белка, и рост курса доллара, из-за которого цены на ветеринарные препараты и оборудование для сельхозпроизводителей росли каждый месяц.

Однако в конце прошлого года президент России Владимир Путин сказал в рамках своего обращения к россиянам, что правительство расширит импорт и проблема будет решена.

Из каких стран начали везти яйца в Россию

С 1 января по 31 июня этого года правительство обнулило ввозные пошлины на яйца. Как отмечали чиновники, это позволит за полгода ввезти в страну еще 1,2 млрд яиц, то есть примерно по 200 млн дополнительных яиц в месяц. И теперь, помимо Белоруссии, их начинают ввозить Турция, Иран и Азербайджан.

Известно, что Азербайджан на 14 января поставил в РФ 2,1 млн яиц. А до конца недели ожидали, что из Турции придет около 900 тысяч яиц (но потом поставки отложили до 20 января из-за шторма на Черном море). Эти цифры кажутся большими, но пока непонятно, как это изменит ситуацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повлиял ли импорт яиц на цены

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с NEWS.ru уже отмечал: чтобы снизить цены, России нужно ввозить в месяц дополнительно не 200 млн, а хотя бы 500 млн яиц. Он напомнил, что в нашей стране и без всякого импорта ежегодно производят около 46 млрд яиц, поэтому поставки из-за рубежа — капля в море.

В декабре Плугов предполагал в беседе с NEWS.ru, что к середине апреля стоимость десятка может превысить 140 рублей. Мы собрали информацию о ценах на яйца из разных регионов России и на данный момент вынуждены согласиться с экспертом.

Сколько сейчас стоят яйца в регионах России

Если анализировать информацию из статистических ведомств нескольких регионов, можно предположить, что яйца в основном продолжают дорожать.

Журналисты «Новых Известий» отмечают, что в московских магазинах десяток яиц по-прежнему стоит 130–160 рублей. То есть меры правительства не сработали, резюмируют корреспонденты вместе с экспертами.

Десяток яиц в Ярославле обойдется минимум в 118 рублей — это на 10 рублей больше, чем 18 декабря, сообщают в Ярославльстате.

Также за последний месяц цены за коробку в Иркутской области выросли на 10%, а в самом Иркутске — еще более существенно. По данным Иркутскстата на 9 января 2024 года в Приангарье десяток яиц в среднем стоит 132,72 рубля, а в Иркутске — 129,57 рубля. Тем ременем местные журналистыутверждают, что в самой крупной сети города десяток продают за 206 рублей.

В Тюменской области средняя цена достигла 128,5 рублей против 120,5 рублей в декабре.

В Карелии за новогодние праздники яйца подорожали на 6,1%, следует из данных, размещенных Карелиястатом. В среднем десяток стоит 149,42 руб.

По данным Свердловскстата на 9 января 2024 года средняя цена на куриные яйца в Свердловской области составила 123,5 рубля, что на 2,14% больше, чем в конце декабря 2023-го. В Нижнем Тагиле покупатели заметили, что в одном из сетевых магазинов города яйца начали продавать по одной штуке. Каждое стоит 13,5 рубля.

Яйца в Татарстане подорожали до 130 рублей за десяток. Соответствующие цены были зафиксированы в некоторых сетевых магазинах республики, пишет издание «АиФ».

В Курганской области средняя цена на десяток куриных яиц почти достигла 140 рублей. Это на 3% больше, чем в последнюю неделю декабря.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли места, где цены на яйца снизились

В РИА «Новости» отмечают, что в части московских сетей можно найти относительно недорогие яйца, указывая, к примеру, на 107 рублей в «Азбуке вкуса». Правда, в основном там по-прежнему предлагают варианты за 130–170 рублей.

«На сайте „Магнита“ отображаются варианты по 86 рублей и 90 рублей за категории С2 и С1 соответственно. А при онлайн-заказе через „Мегамаркет“ у этого ретейлера находятся товары даже по 54 рубля, а у „Пятерочки“ — за 75 рублей», — передает агентство, но не указывает, что это минимальные, а не средние цены. По минимальным ценам купить яйца можно далеко не всегда.

Периодически некоторые магазины, и не только в Москве, снижают цены. К примеру, в Волгограде местные жители недавно буквально сметали с прилавков яйца по 95 рублей. Но проблема дешевой продукции в том, что она быстро заканчивается.

«У нас в магазине яйца теперь стоят 95 рублей. Но утром, если приходишь, яиц не найдешь. Раскупают очень быстро. Остались только те, в которых 30 яиц. 430 рублей за 30 штук приходится отдавать», — заявил один из жителей Волгограда. Похожие случаи фиксируются и в других регионах.

На данный момент, принимая во внимание выше указанную информацию, можно сделать лишь один вывод — импорт яиц пока не может сбить цены. Безусловно, есть надежда на укрепляемый властями к выборам президента рубль, но после 17 марта эксперты в основном ставят на повторное и уже стабильное ослабление российской валюты. А закупить яйца заранее и на долгие годы, как гречку, невозможно из-за их срока хранения.

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