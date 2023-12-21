Молочка, рис, шоколад: какие еще продукты подорожают после Нового года Экономист Чеглов: молочка, рис и другие товары могут подорожать на 10–15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После Нового года ряд производителей поднимут для магазинов отпускные цены на рис, молочные продукты, кондитерские изделия и не только. В торговых сетях попробуют договариваться с оптовиками, но получится ли это у них — вопрос. Как в результате вырастут розничные цены на продукты питания после Нового года и почему, расскажет NEWS.ru.

Как поднимутся оптовые цены на продукты

В течение последнего месяца целый ряд производителей предупреждает торговые сети о достаточно сильном повышении отпускных цен уже с января, пишет «Коммерсантъ».

Так, «Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, на соки — на 16,1%, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) повысит цены на безалкогольные напитки на 13%, Nestle — на кофе и напитки из него на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%, «Любятово» на печенье — на 6%. Ritter Sport и Ferrero Rocher решили увеличить цены на шоколад на 7–14%. А оптовая цена на рис от поставщика «Агроимпорт» подскочит сразу на 22%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли магазины сдерживать цены

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, повышение оптовых цен никогда сразу не транслируется в розничные. В магазинах «Лента» «Коммерсанту» уже заявили, что каждое обращение производителей и поставщиков рассматривают до 30 дней. Там, как и в Х5 Group («Пятерочка» «Перекресток», «Чижик»), уверяют, что обычно пытаются договориться с оптовиками о сдерживании цен. Если же это не удается, процесс изменения ценников делают более длительным.

В Минсельхозе традиционно заявили, что ситуация «находится на особом контроле», добавив, что динамика цен на отдельные продукты, не производимые в стране, зависит от изменения курса валют.

Кроме того, сильно растут расходы на доставку товаров. Как отметила заместитель исполнительного директора «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова, транспортным компаниям пришлось поднять более чем на 50% зарплату персоналу из-за его дефицита, на 40% — плату за аренду складов и, что является ключевым моментом, пришлось вдвое увеличить затраты на обновление автопарка (машины сейчас очень дорогие).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему растут цены на продукты

Одним из наиболее склонных к подорожанию товаров в следующем году стал шоколад. Как объяснил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов, только в ноябре средние мировые цены на какао-бобы выросли на 11%. Кроме того, растет стоимость какао-масла, какао-пасты и какао-порошка. За год цены на какао-сырье выросли на 30–35% в долларах, а в рублевом выражении — более чем в два раза, объясняет эксперт.

Что касается кофе, как пояснял завкафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова экономист Дмитрий Завьялов, из-за сильной засухи в Бразилии цены на популярный сорт робуста могут сильно подняться.

Подорожание риса объясняется тем, что из-за неурожая в этом году Индия и Таиланд отказались его экспортировать, а Россия как раз закупает за рубежом до 30–50% этого зерна.

Молочная продукция дорожает из-за роста сопутствующих расходов. В животноводстве давно известно о проблемах зависимости отрасли от импортных комплектующих, а также зарубежных вакцин и кормовых добавок.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как подорожают эти товары в рознице

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов в беседе с NEWS.ru отметил, что в среднем поставщики закладывают рост отпускных цен с Нового года на 10–15%. И на эти же 10–15% могут подорожать данные товары в рознице в январе — марте, если не проконтролировать наценки торговых сетей, говорит Чеглов.

В то же время он соглашается: рост цен на 10–15% продиктован инфляцией и вполне обоснован. Есть, конечно, некоторые завышения цен и ссылаться на импортную составляющую бизнеса в таких случаях не совсем правильно, но тут уже будет разбираться ФАС, замечает аналитик.

Проблемы же с логистикой в России эксперт признает: «Мы в свое время перешли на автомобильные перевозки вместо железнодорожных, что вызвало рост затрат. Но сегодня надо заниматься уже и теми, и другими. Снижать стоимость, что в условиях наличия ресурсов возможно».

В свою очередь Плугов дал NEWS.ru отдельный комментарий по шоколаду. По его прогнозу, уже к весне молочный шоколад может подорожать на 20%, а горький — на 40% (из-за еще большего содержания в нем дорогого какао).

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Какие еще продукты подорожают

Через год можно будет увидеть подорожание гречки на 30–40% — такое же, какое за прошедший год случилось с яйцами, говорит Плугов. Причина — сейчас цены на эту крупу находятся на минимальных уровнях. Но будущим летом посевные площади (а значит, и урожай) этой крупы, вероятно, сократятся. Кроме того, в условиях подорожания других продуктов у граждан вырастет спрос на дешевые товары, в том числе и на гречку. И это толкнет цены вверх, полагает аналитик.

Яблоки, груши и сливы уже в ближайший месяц могут подорожать в магазинах на 7–8%, говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Если раньше их везли Центральной Азии, то сейчас часть продукции начинает поступать из Африки и Латинской Америки: чем дольше путь доставки, тем выше цена.

Овощи закрытого грунта (сюда входят помидоры, огурцы, перец, баклажаны и зелень) тоже могут добавить 7–8% к стоимости до середины января, говорит Лебединская. Картофель и вовсе может стать дороже на 10–12%. Эксперт отмечает, что на декабрь, январь и часть февраля приходятся самые маленькие урожаи овощей в теплицах. Уменьшение предложения на рынке опять же ведет к повышению цен.

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