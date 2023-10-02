Одна машина на всю жизнь — скоро это вновь станет реальностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

тС новым осенним месяцем пришли и свежие данные о стоимости новых автомобилей. И теперь средневзвешенная цена машин в России уже выше психологически важной отметки в 3 млн руб. Точнее, это 3 130 000 руб. Причем цены на машины продолжают ползти вверх, прибавляя раз в квартал примерно по 5–10%.

Огромное число наших сограждан смотрят на цифру в 3,13 млн руб. и не понимают, кто сейчас вообще покупает автомобили. Я тоже не очень понимаю, хотя вижу, что на улицах наших городов новеньких «китайцев» становится все больше и больше. Причем это не дешевые машины, а кроссоверы по цене как раз около 3–4 миллионов.

Почти 40 зарплат

2019 год был, пожалуй, последним, когда цены на автомобили были более-менее адекватными. Точнее, не сами цены, а их отношение к нашим зарплатам. Тогда на рынке были представлены все мировые автопроизводители, а китайские бренды с трудом пробивали себе дорожку к сердцам покупателей. Причем относительно успешно это делали всего три производителя: Geely, Haval и Chery.

В 2019 году такие автомобили, как KIA Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, стоили около 850–900 тыс. руб. Потом мощный удар по ценам, вернее, по потребителям, нанес ковид с начавшимся дефицитом. Ну а сейчас ситуация стала совсем удручающая. Мало того что покупатель на данный момент не может купить то, что он хочет, так за простые машины еще и просят безумные деньги.

А что произошло с зарплатой россиян за этот период? В 2019 году она составляла 47,4 тыс. руб. И выходит, что тогда для покупки новой машины (иномарки!) требовалось чуть больше 18 зарплат. Сейчас средняя зарплата в России — аж 80 тысяч. Вроде бы хорошо. Но среднестатистический автомобиль требует уже... 39 зарплат.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Вспомни советы дедов

В период относительного благополучия 2007–2019 годов многие жители крупных городов привыкли покупать новые машины раз в 3–4 года. Бэушные авто при этом плавно утекали в регионы, и там постепенно парк омолаживался.

Но в нынешней ситуации даже москвичам придется менять свои привычки. До ценовых войн, которые решат устроить дилеры китайских марок из-за переизбытка предложений на рынке, еще очень далеко. Полноценные заводы, такие как «Фольксваген» в Калуге или «Ниссан» в Санкт-Петербурге, заработают у нас еще нескоро. Логистика по доставке автомобилей из Китая дорогая, и будет, скорее всего, и дальше дорожать. Западные производители в обозримом будущем к нам не вернутся. Да и даже если купить сейчас «китайца» за три миллиона, то еще неизвестно, как он поведет себя в будущем.

Вот и получается, что ездить на нынешней машине многим из нас придется еще долго. Поэтому стоит уже сейчас подумать — а все ли я делаю для того, чтобы машина правильно работала? Помню ли я о том, что помимо масла раз в несколько лет нужно менять еще и тормозную жидкость? И если что-то в машине начало скрипеть, то надо сразу же ехать в сервис, а не ждать, пока «само отвалится»?

Смеялись раньше над дедушками, которые ухаживали за своими старыми машинами во дворах? Не исключено, что скоро сами будете делать точно так же.

Ну а если все-таки есть необходимость (а главное — деньги) на приобретение новой машины, то откладывать покупку точно не стоит. Ведь по прогнозам, средняя цена продолжит расти. И не исключено, что в 2024 году мы увидим цифру в 4 млн руб.

Читайте также

Неужели мы начнем покупать машины без «допов»? Не верю!

Умер Евгений Ясин: что не написали об экс-министре экономики в «Википедии»

Рухнет ли доллар из-за рекордного госдолга США

Цены растут, а нам все равно. Мы стали больше зарабатывать?