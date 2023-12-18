Экономист объяснил, грозит ли России дефицит кофе Экономист Завьялов: неурожай кофе в Бразилии не означает его дефицита в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильная засуха в Бразилии может серьезно поднять цены на кофе сорта робуста, рассказал в беседе с журналом «Компания» экономист, завкафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов. Однако, по его словам, для России эта ситуация не является угрожающей, так как основные опасения касаются лишь Бразилии, а крупнейшим поставщиком кофе в РФ сегодня является Вьетнам.

В Азии, в частности во Вьетнаме, который также является одним из крупнейших мировых экспортеров кофе, прогнозы трейдеров на урожай, наоборот, благоприятные, — подчеркнул эксперт.

Как отмечает издание, по данным за 2022 год, Россия импортировала из Вьетнама 69 тысяч тонн кофейного зерна, это 33% от общего объема. На втором месте по объемам ввезенного в РФ кофе находится Бразилия (49 тысяч тонн), на третьем Индонезия (28 тысяч тонн).

По словам эксперта, несмотря на ожидания уменьшения мирового предложения кофе на 3–4 млн мешков, в целом на рынке не происходит глобальных сдвигов, и этот показатель нельзя назвать пугающим. Он напомнил, что кофе начал ощутимо дорожать еще в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и разрыва логистических цепочек.

Согласно данным Росстата, в ноябре 2023 года средняя цена килограмма зернового кофе составляла 1491 рубль, растворимый кофе к ноябрю стоил в среднем 3222 рубля за один кг. На цены оказывает влияние не только засуха в Бразилии, но и уход ряда брендов с российского рынка, подорожание удобрений и нехватка контейнеров для транспортировки.

Ранее аналитик рынка Алексей Плугов предположил, что в течение двух-трех месяцев после Нового года цены на горький шоколад в России могут взлететь сразу на 40%. По словам эксперта, этому будет способствовать подорожание какао-сырья на мировом рынке.