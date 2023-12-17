СМИ подсчитали, насколько подорожал капремонт в России «Известия»: капитальный ремонт в России в среднем подорожал на 10–20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общая стоимость капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в России в 2023 году выросла на 10-20%, сообщают «Известия» со ссылкой на комментарии экспертов. В частности, сумма конкурентной закупки подрядчика на капремонт, которую по закону должны проводить органы местного самоуправления, а также бюджетные и казенные предприятия, с января по ноябрь выросла на 12%. При этом подорожание строительных материалов можно оценить по начальной максимальной цене контракта заказчика.

За 11 месяцев этого года средняя цена закупки стройматериалов по 44-ФЗ и 223-ФЗ выросла на 11,9% — с 3,01 млн до 3,37 млн рублей. До конца текущего года заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ планируют купить стройматериалов еще на 54 млрд рублей, — рассказал эксперт «Контур.Торги» Василий Данильчик.

В свою очередь технический директор ИК «Элемент» Александр Титов отметил, что стоимость ремонтных строительно-монтажных работ при капремонте в МКД увеличилась за этот год на 20–22%. По его словам, драйвером роста послужил скачок цен на строительные материалы, который ощущался очень сильно. Он также добавил, что на конец года из-за дефицита рабочей силы значительно выросли ставки оплаты рабочим, задействованным в строительном секторе.

По информации пресс-службы Фонда развития территорий, с января по 1 ноября 2023 года капитальный ремонт был осуществлен в 23 262 многоквартирных домах общей площадью 98,49 млн квадратных метров. В них проживают 3 852 470 человек. Всего программа капремонта охватывает 724 тысячи МКД, где проживают 90 млн граждан.

Ранее строительный эксперт Максим Лазовский предупредил, что перед Новым годом, в декабре, подорожают самые простые строительные материалы, например, лаки, краски, фурнитура, отделочные материалы. Специалист подчеркнул, что речь идет о сезонной наценке, поэтому после праздников цены с большой вероятностью стабилизируются.

В свою очередь эксперт по недвижимости Денис Ромодин заявил, что советские «панельки» превосходят новостройки по качеству, благодаря чему «стареют» гораздо медленнее. Кроме того, они, по его словам, обычно находятся в престижных районах города, а не на окраинах.