Стройматериалы продолжают дорожать: где ФАС, сколько стоят цемент, арматура Хуснуллин попросил ФАС разобраться с необоснованным ростом цен на стройматериалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марат Хуснуллин

В России наблюдается необоснованный рост цен на строительные материалы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Сколько сейчас стоят стройматериалы, насколько они подорожали, и какие крупные объекты строятся сейчас в РФ?

Что сказал Хуснуллин про стройматериалы

Правительство РФ обеспокоено ростом цен на стройматериалы, рассказал журналистам на выставке «Россия» вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы обсудили рост стоимости стройматериалов. Нас это беспокоит, мы видим, что цемент вырос в очередной раз! Видим, что арматура выросла, трубы выросли. Это же все влияет на стоимость [жилья], поэтому мы приглашали Федеральную антимонопольную службу, дали поручение проработать там, где идет этот необоснованный на наш взгляд рост», — сообщил он.

Российским губернаторам поручен контроль за ценами на стройматериалы на местах, указал вице-премьер.

Сколько сейчас стоит цемент

Летом 2023 года НКО «Союзцемент» сообщило, что в России возник резкий дефицит цемента. Больше всего спрос вырос в Татарстане, Удмуртии и Самарской области, где сообщили о росте цен почти в два раза — 5500 до 10 000 рублей за кубометр. Причиной называли логистические проблемы.

В июле комитет Госдумы по защите конкуренции обратился в ФАС с просьбой выяснить причины необоснованного роста цен. По данным депутатов, в 2023 году к июню стоимость цемента выросла на 30% и достигла 4300 рублей за тонну. В то же время, по данным производителя строительных смесей, по итогам 2022 года доля цемента не превысила 1,8% в стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке, писал «Коммерсант».

Стоимость тонны цемента оптом на рынке в Москве и Санкт-Петербурге, по данным крупной оптовой компании, составляет от 4100 до 5400 рублей в зависимости от марки. В строительных гипермаркетах стоимость мешка с 50 кг цемента составляет около 600 рублей (более 12 000 руб за тонну), схожие цены от 500 до 600 руб указывают несколько различных сетей.

Почему подорожала арматура в 2023 году

Стремительный рост цен на арматуру в России наблюдался в начале 2023 года. В марте глава Минстроя Ирек Файзуллин обратился в ФАС с просьбой разобраться в причинах роста цен. По данным «Ведомостей», уже к началу марта цены на арматуру в РФ выросли на 12% с начала года. При этом с начала 2022 года цены на арматуру в РФ выросли на 26%.

В ФАС сообщили, что выявили факты необоснованного роста цен на арматуру, однако к маю 2023 года ситуация нормализовалась.

По данным сайта «Мониторинг цен», средний показатель стоимости тонны арматуры резко вырос в сентябре 2023 года — с отметки в почти 56 тысяч рублей за тонну 7 сентября до 64,5 тыс. рублей к 9 октября.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что говорят эксперты

Строительный эксперт, предприниматель Федор Васильев в разговоре с NEWS.ru заявил, что ноябрь 2023 года начался с нового роста цен. Он объяснил причину роста стоимости стройматериалов валютной нестабильностью и инфляцией. Также свою роль сыграла ипотека, отметил он.

«Сейчас ставки по кредитам растут не только в России, но и во всем мире. Также уменьшилась ставка по ипотеке, при этом среди населения поднялся спрос на ипотечное жилье. Производители стройматериалов оказались не готовы к этому, возник дефицит товара и за ним последовал закономерный рост цен», — заявил он.

Рост цен на арматуру, по словам эксперта, можно объяснить изменением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России.

«Производство цемента и других материалов дорожает по инерции, опять же в силу удорожания добычи сырья. На ситуации отражаются даже, казалось бы, косвенные факторы, такие как стоимость грузоперевозок или нехватка рабочей силы», — отметил Васильев.

По его мнению, рынок успокоится.

«Какого развития ситуации ожидать — вопрос сложный. Скажу одно: через какое-то время рынок стабилизируется, но повышенный спрос никуда не исчезнет. В нынешних условиях придется закладывать на частное строительство больший бюджет и максимально оптимизировать план», — резюмировал эксперт.

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