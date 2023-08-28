Россиянам рассказали, могут ли власти укрепить рубль перед выборами Экономисты: курс доллара могут опустить ниже 85 руб. перед выборами президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара могут опустить до 85 руб. и ниже за несколько месяцев до выборов президента, которые должны пройти 17 марта 2024 года. Об этом NEWS.ru заявили сразу несколько экономистов. В частности основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров отмечает, что экспортеров еще могут обязать продавать вырученную валюту на внутреннем рынке, и это поможет снизить ее дефицит, а значит, и курс. На момент написания материала курс доллара составлял 95,6 руб.

Я допускаю, что перед президентскими выборами ЦБ и Минфин могут предпринять усилия, которые кратковременно понизят курс доллара и укрепят рубль. Экономике это пользы не принесет (чем дешевле доллар, тем меньше рублевых доходов от продажи нефти поступает в бюджет. — NEWS.ru.). Но для россиян курс доллара уже стал «психологическим барометром», по нему меряется уровень благополучия и спокойствия. Так что мера эта исключительно популистская, но вполне вероятная. Негативный прогноз: курс доллара опустят до 75 руб.; позитивный прогноз: ниже 90 рублей; реалистичный прогноз: порядка 85 рублей, — сказал Сидоров, отвечая на вопрос о том, могут ли опустить курс доллара за пару месяцев до выборов.

В свою очередь, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с NEWS.ru тоже допускает, что снижение курса будет идти плавно до выборов президента: «Снижение до 85 руб. — не предел укрепления. Могут опускать и дальше. В зависимости от ситуации с экспортерами. До 85 укрепят точно и, скорее всего, осенью». Не исключила такой сценарий в разговоре с NEWS.ru и инвестор Ксения Аверс.

Начиная с мая, рубль уверенно терял свои позиции. После попытки военного мятежа в России в июне его падение ускорилось. 26 июня курс доллара подскочил выше 87 руб., евро — превысил 95 руб. В конце июля — начале августа произошло новое ослабление рубля. За пару недель он потерял к доллару более 10 руб., опустившись ниже психологически важной отметки в 100 руб. На пике 14 августа американская валюта стоила более 101 руб., а за евро давали 111 руб. Тогда в ситуацию вмешался Центробанк: 15 августа на внеочередном заседании совета директоров регулятор повысил ключевую ставку сразу с 8,5% до 12%. Кроме того, экспортеры на совещании с властями согласились добровольно продавать часть иновалютной выручки на бирже. Рубль в целом отреагировал позитивно и в течение нескольких дней смог укрепиться. Подробнее о том, станут ли власти повышать курс рубля и снизятся ли в таком случае цены, NEWS.ru рассказал в отдельном материале.