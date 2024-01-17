Турецкие банки отказались работать с РФ: каких товаров мы можем лишиться

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Турецкие банки начали отказываться работать с российскими, опасаясь санкций. Проблемы с денежными переводами из РФ начались давно, но в январе ситуация резко обострилась. Платежи многих компаний либо возвращаются, либо отклоняются банками. В теории это может привести с серьезным сбоям поставок товаров из Турции в Россию. Каких именно — в материале NEWS.ru.

Что известно о проблемах с платежами из России

Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими, опасаясь санкций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

Издание уточняет, что турецкие финорганизации разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора. Впрочем, есть и исключения, например ими стали «дочки» зарубежных банков в России. По словам одного из источников, трудности присутствуют уже долгое время, но в конце 2023 года ситуация значительно обострилась и распространилась почти на все турецкие банки.

Среди основных участников расчетов с Россией называются Nurol Bank и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывали не только в лирах и долларах, но и в других валютах.

По данным турецкой газеты Economim, денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились с 1 января, а экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях. Некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров».

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В чем причины трудностей с переводами между Россией и Турцией

По сведениям «Коммерсанта», вопрос транзакций поднимался во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию в начале января. Он подчеркнул важность «решения вопросов обхода санкций и экспортного контроля».

ТАСС со ссылкой на источник в турецкой банковской сфере сообщал, что перебои в финансовых расчетах между Россией и Турцией связаны с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Аналогичную причину проблем назвал и источник «Коммерсанта». По его информации, отношения разрывают и банки из Китая.

При этом, как отмечает Economim, экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли.

Председатель Русско-азиатского Д=делового совета (РАДС) Максим Кузнецов пояснил NEWS.ru, что это не первый сигнал о проблемах в сотрудничестве с Турцией. Еще с прошлого года предприятия снизили поток параллельного импорта из-за фактического запрета транзита. Теперь грузы из третьих стран в направлении России надо растаможить в Турции и это заметно снизило интерес у ряда поставщиков, отметил он.

Сейчас потоки параллельного импорта идут в большей степени через КНР и Гонконг, ОАЭ, страны Средней Азии, добавил Кузнецов.

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Что в Россию везут из Турции

продовольственные товары. В первую очередь фрукты и овощи, специи, кофе, турецкие сладости, а с недавнего времени — еще и яйца, первые две партии (общим объемом 633,6 тыс. штук) которых были ввезены в РФ 3 и 5 января;

одежда. По качеству одежда турецких брендов порой не уступает европейским торговым маркам. При этом она дешевле;

текстиль: постельное белье, полотенца, ткани, ковры;

мебель. После ухода IKEA с российского рынка экспорт турецкой мебели в Россию резко вырос;

бытовая техника: холодильники, кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, пылесосы, духовые шкафы. Некоторые турецкие бренды уже давно знакомы россиянам. Например, Beko, Grundig, Vestel;

лекарства. В Турции развита фармацевтическая промышленность, которая производит широкий спектр медикаментов как для внутреннего, так и для внешнего рынков;

производственное оборудование;

металлы: сталь, алюминий, железо и другие;

техника и запчасти к ней;

химическая продукция;

косметика и парфюмерия;

товары, поставки которых осуществляются по параллельному импорту. В частности, автомобили и автозапчасти, запчасти к спецтехнике, электроника и оборудование.

По данным Еconomim, экспорт из Турции в Россию в прошлом году достиг $9,4 млрд. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 23,2%. Прежде всего экспортировалась продукция химической промышленности, автомобилестроения, фрукты и электроника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ситуацию с отменой переводов комментируют эксперты

Как отметила в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, в большей степени мы закупаем у Турции сельхозпродукцию, к примеру, цитрусовые, персики, томаты и так далее. На втором месте транспортное оборудование, включая запчасти и дополнительные аксессуары. На третьем — электрооборудование различной направленности, а также продукция текстильной промышленности.

«Товаров довольно много, более того, Турция вышла на второе место после Китая по объему товарооборота с Россией», — напомнила эксперт. Поэтому обе стороны будут активно искать варианты решения возникшей проблемы, уверена Новикова.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев напомнил NEWS.ru, что Турция к тому же стала «серьезным хабом параллельного импорта». «Поэтому отказ турецких банков работать с российскими может серьезно сказаться на экономике нашей страны», — предположил он. По его мнению, турецкая сторона имеет неплохую дополнительную выгоду от «серой торговли» с Россией

«Демонстрируя свою лояльность Западу и пытаясь защитить свои банки от попадания под санкции, Анкара едва ли пойдет на реальные шаги по разрыву торговых отношений с Россией», — уверен Деев.

К слову, источник РИА «Новости» сообщил, что представители российских бизнес-кругов встречались с председателем Ассамблеи экспортеров Турции, «было заявлено, что ситуация нормализуется в ближайшие дни». Собеседник агентства предположил, что о полном решении проблемы можно будет говорить только в следующем месяце.

Но если риски санкций (для Турции) окажутся слишком велики, Россия сможет наладить расчеты через банки третьих стран, в том числе СНГ, считает Деев. Как заключил аналитик, существует много отработанных способов проведения платежей через дружественные юрисдикции Армении, Киргизии и других стран.

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