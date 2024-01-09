Вторая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тысячи штук ввезена на территорию России, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Поставка была провезена через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» 5 января. Яйца резко подорожали в РФ в конце 2023 года.
5 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России, — говорится в сообщении ведомства.
В конце декабря Россельхознадзор уведомил о том, что с 29 декабря 2023 года открыты поставки яйца с шести турецких предприятий. Первая партия продукта из Турции поступила в Россию 3 января также в количестве 316,8 тысячи штук.
Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон отметил, что в ближайшие шесть месяцев Турция готова поставлять в Россию яйца в необходимом для принимающей стороны объеме. В ее ведении также остается право определять даты поставок. Он добавил, что проблем в переговорном процессе о поставке продукции не наблюдается.
Кроме того, Россельхознадзор уведомлял о завозе на территорию России третьей партии яиц из Азербайджана в конце декабря. Объем поставки составил 306 тысяч штук, общий вес продукции достиг 18 тонн. Экспорт яиц из республики открыли в ноябре 2023 года.