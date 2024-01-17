Санкции США испортили отношения между турецкими и российскими банками «Коммерсант»: турецкие банки отказываются работать с российскими из-за санкций

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Банки Турции все чаще отказываются работать с российскими финансовыми учреждениями из-за санкций, введенных против Москвы странами Запада, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на заявления источников на финансовом рынке. По их словам, ситуация резко обострилась после 22 декабря, когда президент США Джо Байден выпустил указ о вторичных санкциях.

Собеседники издания утверждают, что после принятия нового закона турецкие банки разорвали корреспондентские отношения со значительной частью российских организаций, опасаясь ограничений. Кроме того, некоторые банки приостановили обработку платежей без формального закрытия договоров. Исключения делаются для дочерних иностранных банков в России. Аналогичная ситуация также складывается и во взаимоотношениях между российскими и китайскими организациями.

Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае, — рассказали источники.

Вместе с тем глава «Оптималог» Георгий Властопуло отмечает, что в отношениях с Китаем проблемы с банками — это «точечные истории». Проблемы с турецкими финансовыми учреждениями же начали наблюдаться еще с лета 2023 года.

Информационное агентство Bloomberg ранее сообщило о введении ограничений против России со стороны китайских банков. По его данным, санкции были введены государственными банками Китая из-за угроз США. Эксперты утверждают, что как минимум две китайских организации начали проверку своего бизнеса в России.