Стало известно об ограничениях Китая против России из-за угроз США Bloomberg: банки Китая ужесточают ограничения против России после требований США

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Народный банк Китая

Государственные банки Китая вводят ограничения против России после того, как Соединенные Штаты пригрозили санкциями помогающим РФ организациям, сообщает Bloomberg. По его информации, Пекин ужесточает ограничения на финансирование российских клиентов.

Как передает агентство, за последние недели как минимум две финансовые организации КНР начали проверку своего бизнеса в России. Отмечается, что банки намерены разорвать связи с клиентами из санкционного списка, а также прекратить предоставление услуг российской военной промышленности. Госбанки Китая пошли на такой шаг после заявления Минфина США, который объявил о планах использовать вторичные санкции против компаний, способствующих закупкам Москвой военного оборудования.

Отмечается, что китайские кредиторы усилят проверку своих клиентов. В частности, будет анализироваться информация о регистрации их предприятий и бенефициаров в России. В том числе проверки коснутся нероссийских клиентов, ведущих бизнес на территории РФ.

Ранее Минфин США наложил санкции на российскую золотодобывающую компанию ПАО «Высочайший», являющуюся одним из ведущих золотодобытчиков страны. Под рестрикции также попал основатель предприятия Сергей Докучаев.