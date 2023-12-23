В Турции оценили влияние западных санкций на отношение банков к РФ Halk TV: банки Турции могут стать более осторожными по отношению к РФ из-за США

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Решение США ужесточить санкции в отношении России может побудить турецкие банки проводить «более осторожную» политику по отношению к российским финансовым институтам, сообщает телеканал Halk TV. По его данным, последствия этого могут быть как позитивными, так и негативными.

Комментируя позитивные последствия, Halk TV отмечает, что ужесточение антироссийских санкций приведет к снижению числа обвинений Запада в адрес Турции в том, что она оказывает помощь России в обходе введенных против нее ограничений. По данным телеканала, это позволит сделать отношения между странами более открытыми и прозрачными и способствует росту экономики страны за счет расширения инвестиций и торговли.

К негативным последствиям Halk TV относит возможное осложнение проведения операций в долларах, что, в свою очередь, может ударить по внешнеторговым показателям Турции. Также это чревато замедлением экономического роста страны и неопределенностью для ее экономики.

Президент США Джо Байден ранее подписал указ об ужесточении санкций против России. Также документ допускает применение ограничений в отношении банков, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах российского оборонно-промышленного комплекса.

Также сообщалось, что Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщили в Белом доме. Документ предполагает выделение $880 млрд на программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведслужб.