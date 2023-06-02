Стало известно, как россияне оценивают уровень инфляции в стране Экономист Нечаев: россияне видят инфляцию вдвое выше официальных данных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне оценивают инфляцию в полтора-два раза выше цифр, которые дает Росстат. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал первый министр экономики России Андрей Нечаев. Он использовал данные опросов, которые проводились по заказу Центробанка.

Оценки официальной инфляции, например в 4,5--6,5% по итогам 2023 года, базируются на методике Росстата. Но Центральный банк, помимо этого, уже много лет заказывает очень интересное исследование об оценке инфляции самим населением. Потому что в каждой семье инфляция своя, она зависит от ее конкретной потребительской корзины. И вот инфляция, по оценкам самого населения, всегда была примерно в полтора раза выше, чем у Росстата, а в прошлом году оказалась выше вдвое. Поэтому если вы спросите любую домохозяйку, правда ли, что у нас цены растут на 5% в год, то можете и в глаз получить, — сказал Нечаев.

Например, в октябре 2021 года россияне, участвовавшие в опросе для Центробанка, заявляли, что за прошедшие 12 месяцев инфляция составила 16,3%. В то же время официальная годовая инфляция равнялась лишь 8,13%.

Ранее в Центробанке заявили, что летом 2023 года годовая инфляция может ускориться. По официальным данным она, скорее всего, будет выше 4%. Но фактический рост цен на ряд товаров может быть в несколько раз выше этой цифры, заявили NEWS.ru опрошенные редакцией экономисты. Что именно и насколько подорожает в ближайшие месяцы, читайте в большом материале.