Россиян предупредили о росте цен на автомобили в 2024 году Автоэксперт Житнухин: в 2024 году новые машины подорожают на 40%

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В 2024 году новые машины могут подорожать на 20–40% в зависимости от комплектации и бренда, предупредил автомобильный эксперт Евгений Житнухин. В беседе с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что одной из основных причин повышения стоимости может оказаться дефицит предложений на автомобильном рынке.

Несмотря на появление в 2024 году <...> новинок из Китая, <...> дефицит остается в сегменте доступных седанов после прекращения поставок моделей KIA и Hyundai. Возможно, планы АвтоВАЗа по запуску нового бренда авто в 2024 году нацелены именно на решение этой проблемы, однако пока предугадывать сложно, — пояснил Житнухин.

Также на ценах скажутся рост утилизационного сбора, логистических издержек на импорт автомобилей и комплектующих для сборки на территории России, доступность кредитов в зависимости от размера ключевой ставки Центробанка РФ и нестабильность курса валют. При этом появление на рынке китайских и новых отечественных автомобилей может привести к стабилизации стоимости, отметил эксперт.

Представители ряда сетей автосервисов ранее рассказали, что мультимедийные устройства, топливные насосы и печки у автомобилей из КНР зачастую начинают работать некорректно в условиях российских морозов. Также в отдельных случаях наблюдаются проблемы с приборной панелью.