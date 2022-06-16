Белоусов назвал рубль слишком крепким Белоусов заявил, что рубль сейчас слишком крепкий

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Андрей Белоусов

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что национальная валюта в настоящее время слишком укреплена. По его словам, оптимальным является курс 70–80 рублей за доллар, сообщает ТАСС.

Рубль у нас переукреплён, 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар, — пояснил первый вице-премьер.

Он добавил, что Центробанк не таргетирует курс рубля, он «складывается таким, каким есть». Также Белоусов указал на другие действия Банка России, который начал снижать ключевую ставку. По его мнению, это говорит о существовании проблемы с переукреплённым обменным курсом. Инфляция отступила, появилась необходимость простимулировать производство, подчеркнул Белоусов.

Ранее стало известно, что осторожные прогнозы насчет действий Центробанка совершенно не оправдались, Банк России принял более радикальный шаг, в очередной раз снизив ключевую ставку, заявил экономист Михаил Беляев. По его мнению, ставка в 9,5%, конечно, лучше, чем 11%, а тем более 20%, но тем не менее она всё ещё далека от той, которая может считаться приемлемой для нормальной работы экономики.