Когда мы увидим дешевый доллар в последний раз?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аналитики и финансовые эксперты спорят о том, каким будет курс рубля до выборов и после, высказывая самые смелые предположения. Одни считают, что весной мы сможем увидеть доллар по 80 рублей, другие предупреждают, что к концу года он снова взлетит до 100, а то и выше. NEWS.ru попросил высказаться на этот счет известного экономиста Дениса Ракшу. Он объяснил, почему связь рубля с выборами не так очевидна и как низко может упасть курс доллара.

Почему курс рубля не надо привязывать к выборам

— К сожалению, сейчас даже лучшие аналитики начинают придумывать «конструкции», которых в реальной жизни нет, но которые, наверное, могли бы, существовать. Почему я считаю, что никакой связи курса рубля с выборами нет? И, кстати, аналитики, понимают это не хуже меня, в особенности те, кому доводилось работать на госслужбе.

За выборы отвечает совершенно конкретное подразделение администрации президента (АП). За курс рубля отвечают (в разной степени) Центробанк и Минфин.

Центробанку и Минфину абсолютно все равно, что ребята из управления внутренней политики АП хотят «изобразить» на выборах. И у администрации президента (у данного конкретного управления) нет вообще никаких рычагов влияния на Центробанк и Минфин. Поэтому говорить о том, что Банк России и Министерство финансов будут держать курс рубля до выборов, конечно, нельзя.

Почему же тогда рубль укрепляется

— Вспомним, что происходило в прошлом году. В начале 2023 года поступления в бюджет были низкими, а расходы — высокими. В результате уже в январе сложился жесткий бюджетный дефицит. Ситуация была нетипичная, нехарактерная. Те же самые аналитики начали рассказывать, что такими темпами к концу 2023 года дефицит бюджета достигнет 7–9 трлн рублей. Как мы видим, эти прогнозы не сбылись (в 2023 году дефицит бюджета составил 3,2 трлн руб., почти столько же, сколько и в 2022-м. — NEWS.ru). И не сбылись по целому ряду причин.

С одной стороны, Минфин, активно тративший деньги в начале года, затем перестал их тратить в том же количестве и с той же интенсивностью. С другой стороны, сам же Минфин забеспокоился. Для него эта ситуация тоже оказалась нетипичной. И он начал повышать бюджетную дисциплину. И ослабление рубля, начавшееся в июне, сыграло на руку ведомству. Но к этому ослаблению Минфин был непричастен.

В 2024 году ситуация должна повториться и, понимая это, Минфин и Центробанк пытаются ее предотвратить. А для этого необходимо, чтобы в начале года в бюджет поступало больше денег.

Расходы власти сократить не могут, зато могут увеличить доходы. Соответственно, Центробанк по распоряжению Министерства финансов начал продавать валюту из резервного фонда. Это и повлияло на курс рубля. Минфину нужны рубли, ЦБ продает валюту, меняет ее на рубли, в результате бюджет получает дополнительные доходы. Укрепление рубля — это всего лишь побочный эффект данного процесса.

Продавать валюту будут до тех пор, пока ситуация с доходами и расходами бюджета не стабилизируется. Нынешние цены на нефть позволяют на это рассчитывать. Чисто технически нормализация ситуации, как это ни странно, по срокам может совпасть с выборами президента.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где тот самый максимум рубля и минимум доллара

— В 2023 году расходы бюджета заметно сократились в апреле, скорее всего, так будет и в 2024-м. Разница в том, что в этом году власти гораздо раньше взялись за решение проблемы повышения доходов. Значит, ситуация с поступлениями в госказну нормализуется раньше — примерно в марте, то есть в то самое время, когда в стране будут проводиться выборы президента (15-17 марта. — NEWS.ru).

ЦБ перестанет столь же интенсивно продавать валюту из резервного фонда, что позволит рублю несколько ослабнуть. Но это лишь одна из возможных гипотез. Конечно, власти будут смотреть на целый комплекс факторов и обстоятельств, не известных ни нам, ни им заранее.

Вот почему ни сроков, ни предельных значений укрепления рубля мы сейчас назвать не можем. Наверное, существуют какие-то параметры, «красные линии», которые переступать не станут. Могу предположить, что это 85 рублей за доллар. Такой курс, скорее всего, мы увидим в середине весны. Вряд ли власти будут продолжать продавать валюту, укрепляя тем самым рубль еще сильнее.

Вообще, это парадоксальная ситуация. С одной стороны, Минфин получает дополнительные доходы от продажи валюты, с другой — укрепление рубля сокращает будущие доходы того же бюджета.

После апреля курс доллара будет держаться в коридоре от 89 до 92 рублей.

Увидим ли мы доллар по 120 или даже по 200 рублей

— Минэкономразвития ожидает, что в 2024 году доллар будет стоить в среднем 90,1 рубля. Возле этой отметки и будет двигаться курс рубля.

Надо понимать, что Минфин и ЦБ на 100% контролируют внутренний валютный рынок за счет репатриации и продажи валютной выручки основными экспортерам.

В частности, они могут в ручном режиме, в зависимости от спроса, контролировать объем валюты, который поступает на валютный рынок. Иностранных участников на нем нет, поэтому он абсолютно управляем. В этом смысле ожидать, что на валютном рынке может произойти что-то, чего не хочет ЦБ или Минфин, несколько наивно. И все озвученные курсы как, например, 120–200 рублей за доллар, из области фантастики.

Я не просто так вспоминал про несбывшиеся прогнозы дефицита бюджета в 7–9 трлн рублей. В этом году точно так же не сбудутся и безумные прогнозы по курсу рубля.

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