Россиянам рассказали, сколько будут стоить доллар и евро через год Экономист «Финама» Потавин: через год евро будет стоить 120 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К концу 2024 года доллар будет стоить 110 рублей, а евро — 120 рублей, заявил NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По словам эксперта, курс рубля начнет снижаться весной, когда перестанут действовать меры валютного контроля — обязательная продажа иностранной выручки экспортерами на российском рынке (чтобы в стране не было дефицита долларов и евро).

Очевидно, что в 2024 году рубль будет значительно слабее текущих уровней. По нашим ожиданиям, в конце следующего года доллар будет стоить 110 рублей, евро — 120 рублей, юань — 14 рублей, — заявил Потавин.

При этом ослабление рубля и необеспеченные расходы бюджета грозят новым витком инфляции во второй половине будущего года, считает он. Несмотря на категоричность прогноза, Потавин отмечает: в начале 2023 года «тоже мало кто ждал, что при цене нефти в 85 долларов за баррель курс доллара подскочит до 102 рублей».

В среду, 6 декабря, курс евро преодолел планку в 100 рублей, при этом доллар в ходе торгов на МосБирже поднимался выше 93 рублей впервые с 3 ноября. 15 декабря, на момент публикации этой новости, доллар на бирже стоит 89,72 рубля, а евро — 98,42 рубля.

Ранее эксперты в беседе с NEWS.ru неоднократно отмечали, что российские власти могут опустить курс доллара до 85 рублей и ниже за несколько месяцев до выборов президента, которые пройдут 17 марта 2024 года. Для этого государственные ведомства и экспортеры будут предпринимать максимальные усилия и тратить большие деньги, продавая на рынке иностранную валюту и тем самым сбивая ее курс. Однако после выборов, отмечали аналитики, это делать прекратят, и к концу года рубль может сильно ослабеть.