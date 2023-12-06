Курс евро превысил отметку в 100 рублей на МосБирже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро преодолел планку в 100 рублей в ходе торгов на МосБирже. По данным на 07:10 мск, курс евро составлял 100,21 рубля, а через полчаса поднялся до 100,4 рубля. Отметки в 100 рублей европейская валюта достигла впервые с 26 октября.

Курс доллара на открытии торгов составлял 92,01 рубля, что на 26,5 копейки ниже показателя при закрытии торгов 5 декабря. К 07:40 американская валюта выросла до 92,94 рубля.

Китайский юань на открытии торгов находился на отметке 12,9 рубля. К 07:40 он вырос до 12,97 рубля.

Накануне стало известно, что МосБиржа провела работу с финансовым рынком и подготовила участников торгов к возможному сценарию, при котором торговая площадка окажется под санкциями США. По словам представителя группы МосБиржи Игоря Марича, в публичном поле не впервые обсуждаются возможные западные ограничения и остановка торгов долларом, поэтому площадка сделала все для того, чтобы участники рынка понимали, как действовать в подобной ситуации.

Ранее кандидат экономических наук Денис Перепелица предположил, что курс доллара и евро в декабре будет колебаться в пределах отметок в 90 рублей и 98 рублей соответственно. При этом он отметил, что российская валюта может укрепиться, если Банк России решит снова повысить ключевую ставку. По мнению эксперта, ЦБ с большой долей вероятности все же сохранит текущую ключевую ставку в 15%. В то же время он не исключил, что укреплению курса рубля в декабре также может способствовать повышение стоимости нефти после решения ОПЕК+ о сокращении ее добычи.