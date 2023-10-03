Стало известно, как может упасть рубль после выборов президента Эксперт Кричевский: после выборов курс доллара может вырасти до 130 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После президентских выборов в марте 2024 года власти могут позволить курсу рубля опуститься до 120–130 рублей за доллар, заявил NEWS.ru финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его словам, государство не станет ничего делать для того, чтобы вернуть курс ниже 100 рублей за доллар, уверен эксперт.

Есть уверенность, что после выборов в марте курс рубля могут отпустить совсем и он дойдет до 120–130 рублей за доллар. Других вариантов развития событий сейчас фактически нет, — заявил Кричевский.

По его словам, вероятность позитивного расклада для рубля слишком мала из-за зависимости курса от экспортных пошлин и налогов, а также из-за роста бюджетных расходов на оборонный комплекс, которые не создают дополнительную стоимость.

По словам Кричевского, подъем курса доллара выше 100 рублей в августе для рынка стал шоком, и ни население, ни отчасти банки к этому готовы не были. Теперь, считает он, данный факт нужно просто принять и жить с ним дальше, тем более что никаких действий для того, чтобы рубль не нырнул ниже 100 за доллар, предприниматься не будет.

Экономист также отметил, что ЦБ, скорее всего, также свыкся с этим фактом, в противном случае нас может ждать новое внеочередное заседание совета директоров Центробанка и рост ключевой ставки до 15–18% годовых.

3 октября курс доллара на торгах на Московской Бирже превысил 100 рублей. Стоимость американской национальной валюты на 07:02 по московскому времени составила 100,255 рубля. Европейская национальная валюта, согласно данным МосБиржи, достигла отметки в 104,7175 рубля. Китайская валюта прибавила 0,038%.