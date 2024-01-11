Минфин оценил дефицит бюджета России в 2023 году Минфин: дефицит бюджета России в 2023 году составил 3,24 трлн рублей

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Дефицит бюджета России в 2023 году составил примерно 3,24 трлн рублей, заявили в Министерстве финансов РФ. По словам представителей пресс-службы ведомства, данная оценка носит лишь предварительный характер. Специалисты отмечают, что объем доходов федерального бюджета за год составил примерно 29,1 млрд рублей, что на 4,7% выше, чем в 2022 году.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32 364 млрд рублей, превысив показатели предыдущего года на 4,0%, — уточнили в министерстве.

Аналитики министерства также отметили, что ненефтегазовые доходы России в 2023 году увеличились на 25% и составили 20 301 млрд рублей. По объемам поступлений от нефтегазовых доходов наблюдается положительная динамика. Подчеркивается, что государственный бюджет получил около 8 822 млрд рублей доходов от продажи нефти и газа.

В пресс-службе Минфина России ранее заявили, что доходы государственного бюджета от продажи нефти и газа сократились на 23,8%. Эксперты считают, что это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, а также с сокращением объемов экспорта природного газа. Устойчивость бюджетной системы к колебаниям обеспечили накопленные нефтегазовые доходы и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).