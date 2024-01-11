Стало известно о снижении нефтегазовых доходов России Минфин: нефтегазовые доходы России сократились на 23,8%

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Доходы федерального бюджета от продажи нефти и газа в 2023 году сократились на 23,8%, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ. Отмечается, что за год казна получила 8,822 трлн рублей, тогда как по итогам 2022 года эта сумма равнялась 11,586 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы составили 8 822 млрд рублей, значимо превысив их базовый размер (8 трлн рублей в год). Дополнительные нефтегазовые доходы составили по итогам года 822 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Как отмечается, доходы сократились в связи со снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года и сокращением объемов экспорта природного газа. При этом устойчивость бюджетной системы к колебаниям обеспечивают накопленные в благоприятные периоды нефтегазовые доходы и использование средств ФНБ на покрытие недополученных доходов.

Ранее в Минфине заявили, что в январе 2024 года федеральный бюджет получит 130,8 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. При этом отклонение фактически полученных доходов в отрасли от ожидаемого месячного объема по итогам декабря 2023 года составило минус 199,9 млрд рублей.

Также в ведомстве рассказали, что Россия с 15 января направит на продажу иностранную валюту и золото на сумму 69,1 млрд рублей. Отмечается, что ежедневный объем продаж составит 4,1 млрд рублей.