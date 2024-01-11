Названы сроки перехода Минфина к продажам валюты и золота Минфин вернется к продаже валюты и золота с 15 января

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Минфин России с 15 января направит на продажу иностранную валюту и золото на сумму 69,1 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что ежедневный объем продаж составит 4,1 млрд рублей.

Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года, — гласит сообщение.

Кроме того, ожидается, что федеральный бюджет в январе 2024 года может получить 130,8 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. При этом отклонение фактически полученных доходов от отрасли от ожидаемого месячного объема по итогам декабря 2023 года составило минус 199,9 млрд рублей.

Данная величина обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений, — отметили в Минфине.

Ранее инвесторам посоветовали обратить внимание на юань. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, китайская валюта является самой торгуемой на Московской Бирже. Он также отметил важность оценки текущей ситуации перед покупкой, а также порекомендовал делать это, когда курс находится на относительно низком уровне.