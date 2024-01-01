Россиянам назвали лучшую валюту для обмена Депутат Чаплин назвал китайский юань лучшей валютой для обмена

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Инвестором следует обратить особое внимание на юань, поскольку это самая торгуемая на МосБирже иностранная валюта, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, этому способствует укрепление отношений между Москвой и Пекином.

Прогнозирование курса валюты — это сложное дело, и даже опытные трейдеры и аналитики часто ошибаются. Рынок сейчас замер в режиме ожидания: будет ли повышение ключевой ставки, какой будет рост инфляции, как будет укрепляться рубль. Поэтому я бы посоветовал сейчас не предпринимать каких-то резких шагов и решений, в любом случае, в январе уже будет видна динамика. С учетом укрепления отношений Россия — Китай инвесторам стоит обратить внимание на юань: сейчас это самая торгуемая на Московской Бирже иностранная денежная единица, — посоветовал собеседник.

Чаплин отметил, что при покупке иностранной валюты для путешествия или долгосрочного инвестирования важно изучать текущую ситуацию и осуществлять покупки в периоды, когда курс находится на относительно низком уровне. Депутат уточнил, что для этого важно мониторить решения Центробанка и колебания цен на нефть.

Перед тем как менять валюту, необходимо сравнить курсы обмена в разных банках или обменных пунктах, чтобы получить наилучшую цену, добавил Чаплин. Также важно заранее узнать о комиссиях, взимаемых за обмен валюты, и учитывать их при покупке.

Следите за прогнозами экспертов по поводу курсов валют, чтобы иметь представление о тенденциях и прогнозах. Сейчас для россиян самый выгодный и безопасный вариант — открывать вклады в банках, если есть накопления. С учетом повышения ключевой ставки банки предлагают вклады под 16%, если успеть сейчас, то за год можно заработать неплохие проценты, — резюмировал Чаплин.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что для покупки валюты лучше дождаться окончания праздников. По его словам, в период новогодних торжеств может быть очень узкий рынок торгов, который спровоцирует резкие колебания курса. Так, банки могут резко увеличивать «маржу» как в банкоматах, так и в мобильных приложениях.