Экономист оценила будущее ключевой ставки в 2024 году Экономист Тарасова допустила рост ключевой ставки в 2024 году

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В 2024 году Центробанк (ЦБ) РФ может продолжить повышать ключевую ставку, чтобы прийти к целевым значениям инфляции в 4%, предположила экономист Ольга Тарасова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнула, что одним из основных «драйверов» инфляции в последние три года стала недвижимость.

Прежде всего, по всей видимости, Банку России придется и в дальнейшем двигать ключевую ставку вверх, увеличивая стоимость кредитов, процентных выплат по некоторым ценным бумагам, а также влияя на стоимость недвижимости, ведь именно она в течение предыдущих трех лет была заметным драйвером инфляции, — пояснила эксперт.

Экономист отметила, что уже сейчас повышается размер первоначального взноса, а также ужесточаются требования к кредитно-финансовым организациям. По ее словам, также может быть отменена льготная ипотека. Тарасова добавила, что рост цен на фоне действий ЦБ РФ действительно начал замедляться, но пока до обозначенной цели далеко.

Экономист Михаил Беляев ранее заявил, что повышение ключевой ставки в России — это теоретический провал главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Эксперт убежден, что руководство ЦБ не понимает природу инфляции в стране.