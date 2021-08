«Какой смысл быть?»: чему учит детей изящная философия «Смешариков»

Ровно год назад, 30 августа 2020-го, не стало Анатолия Прохорова — одного из создателей лампового и поучительного мультсериала «Смешарики» от студии компьютерной анимации «Петербург». Первая серия проекта вышла ещё в мае 2004 года, ориентируясь в основном на дошкольников, однако позже разноцветные персонажи-зверята стали не по-детски обсуждать смысл жизни, её конечность, место религии в ней, любовь и одиночество. Чему учат персонажи «Смешариков» и почему проект не стал очередным морализаторским мультсериалом для детей — в материале NEWS.ru.

Безумный учёный и его «ребёнок» из глины

Основной сериал состоит из 240 шестиминутных серий и преподносится как детский продукт с соответствующей простой рисовкой. Также есть сиквелы, приквелы и образовательные проекты с участием героев «Смешариков». Проект обрёл колоссальный успех не только в России, но и ещё в 70 странах и был переведён на 13 языков.

Успех анимационной комедийной сатиры был обеспечен благодаря ненавязчивой рисовке, запоминающейся музыке и ярким характерам героев. Но, тем не менее, главной изюминкой «Смешариков» стала их философская направленность. Создатели не разжёвывают мораль, вкладывая её в детские умы, а меняют сам формат обучения. «Смешарики» не говорят в лоб о том, что хорошо или плохо, они постепенно взращивают в детях способность самостоятельно разделять чёрное и белое.

В серии «Самое главное» персонаж Лосяша создаёт жизнь – получившееся существо, по его задумке, должно быть сердечно привязано к своему создателю. Однако вскоре Лосяш понимает, что созданный из глины «ребёнок» слишком зависим от него, что испугает учёного. Посыл эпизода в том, что главное — это самостоятельность вашего творения, а не его болезненная зависимость.

Подобные смыслы можно найти в каждой серии «Смешариков», даже в комедийных эпизодах. Некоторые выпуски пестрят юмором и лёгкостью, другие же, напротив, могут вывести на тяжёлые размышления о бытие. Это делает «Смешариков» доступными как для детей, так и для взрослого зрителя.

Кузинатра и поиски смысла жизни

В первых сериях мультсериал акцентировал внимание на двух персонажах – Ёжике и Кроше. Однако вскоре фокус внимания сместился, и все герои стали главными. Каждый из смешариков обладает своим исключительным характером и темпераментом, поэтому наблюдать за их взаимодействием настолько увлекательно.

В сериале нет очевидных антагонистов, каждый из персонажей в той или иной ситуации проявляет себя не с самой позитивной стороны. «Смешарики» объясняют детям, что то же самое происходит и в реальной жизни, где не существует абсолютного зла, а есть лишь разная степень добра в каждом человеке.

Между сериями нет прямой связи, что позволяет создателям оставлять открытые финалы. В конце некоторых серий даже может сложиться ощущение, что персонажи умерли. Такое тревожное чувство появляется в конце эпизода «Два волшебника», где получившие дар Нюша и Бараш начинают менять мир по своему желанию. В конце концов, они уничтожают всё вокруг, оставив лишь белое пространство, на котором появляются титры.

Лучшей серией «Смешариков» и по сей день считается «Смысл жизни». В эпизоде Бараш задаётся вопросом: «Какой смысл быть?». Он встречает Кар-Карыча, а тот, узнав о его переживаниях по поводу существования жизни на земле, обещает отвести его к некой Кузинатре, дающей смысл.

Ведь все беды от чего? От того, что каждый в одном и том же видит разное. Разные смыслы вкладывают, и получаются конфликты, — рассуждает Бараш.

Его персонаж считает, что один общий смысл на всех объединит людей (смешариков) и те, в свою очередь, смогут жить дружно.

Герои отправляются в путешествие, однако вскоре прекращают путь из-за погодных условий. Бараш понимает, что невозможно до конца осознать смысл вещей, отсылая зрителей к философам-экзистенциалистам. В конце серии, отогреваясь в постели, Бараш приходит к выводу, что истина вещей в том, как мы их используем. Суп — чтобы есть, постель — чтобы высыпаться.

Патриархат, гаджеты и любовь

Мультсериал также часто отсылает зрителей к вопросам религии и одиночества. В первом случае стоит отметить, что персонажи «Смешариков» часто обращаются к создателям проекта как к богам: то есть герои не исключают существования высшей силы, хотя и не называют её по имени.

Тема одиночества раскрывается сразу с двух сторон в разных эпизодах. В серии «Право на одиночество» Бараш настолько устал от постоянного присутствия людей рядом, что взмолился богам, попросив их об одиночестве.

Силы небесные, если вам небезразлична судьба искусства, сделайте так, чтобы я оказался в полном одиночестве! — просит Бараш.

Оказавшись на необитаемом острове, он стал писать стихи, не отвлекаясь на посторонние факторы, однако вскоре осознал, что со временем превращается в дикаря, а его творчество даже некому оценить. В конце эпизода звучат строки песни: «Художник может быть один, а человек – никак». Так история Бараша объясняет нам, что одиночество — это плохо.

Противоположный посыл спрятан в серии «Без никого», в которой Ёжик оказывается один в тёмном лесу, наполненном опасностями. Однако вскоре герой справляется со страхом, находит гармонию в тишине и, выбравшись из леса, с наслаждением рассказывает смешарикам о своём путешествии. Так авторы транслируют мысль о золотой середине — одиночество, как и всё на свете, должно быть в меру.

Кроме того, «Сешарики» поднимают темы патриархата через Нюшу, которая вечно ждёт принца; зависимости от гаджетов; переписывания исторических фактов; любви. Мягко подводя зрителя к верным индивидуально для него выводам, телесериал оставляет после просмотра каждой серии тянущее чувство приятной тоски, которое перебивается весёлой заставкой новой серии. К примеру, в серии «Фанерное солнце» Ёжик и Крош пытаются поймать последние лучи уходящего летнего солнца перед осенью, или же в эпизоде «Куда уходит Старый год?» Крош не хочет встречать Новый год, пока в старом осталось много незаконченных дел.

Отсылки в «Смешариках» к мировому искусству

«Смешарики» хороши и музыкальным сопровождением, мотивы песен надолго врезаются в память, а также пестрят смыслами, как и сами серии. Благодаря простой рисовке мультсериал приятен для восприятия как детьми, так и взрослыми. Эмоции персонажей легко считываются, что упрощает задачу восприятия младшим зрителям.

Кроме того, в сериале можно найти множество отсылок к мировой культуре, фильмам, музыке и даже к самим «Смешарикам». Хоть серии и не связаны по смыслу, однако в разных эпизодах могут появляться одни и те же вещи, как, к примеру, ставшие мемо панталоны Совуньи.

Серия «Марафонец» очевидно отсылает зрителей к картине «Форрест Гамп», а в эпизоде про Чёрного Ловеласа тот самый таинственный персонаж, представленный в виде тени, повторяет силуэт Ричи Блэкмора с обложки последнего альбома группы Rainbow Stranger In Up All. Позже выяснилось, что авторы действительно использовали обложку альбома в качестве референса для создания Чёрного Ловеласа.

Серия «Ёжик в туманности» напоминает мультфильм «Ёжик в тумане» 1975 года. Также в эпизоде «Бутерброд» с участием Лосяша воспроизведена сцена из фильма «Психо» Альфреда Хичкока с нападением в душе.

«Смешарики» используют кинематографический язык, чтобы успешно доносить смысл сериала до зрителей. Главная цель проекта — объяснить простым языком то, что считается сложным. Персонажи сериала часто ломают четвёртую стену, напрямую обращаясь к людям по ту сторону экрана. И хотя приквелы и сиквелы к «Смешарикам» даже в половину не смогли повторить успех первых 240 серий, проект остаётся самым уютным, ламповым и успешным в российском анимационном сегменте телевидения.