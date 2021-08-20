Учёные доказали опасность одиночества

Одиночество оказывает опасное влияние на здоровье человека, вызывая проблемы со сном и лишним весом. К таким выводам пришли учёные из США, проведя эксперимент над мухами дрозофилами, пишет «МИР 24».

Принимая во внимание, что дрозофилы являются социальными существами, исследователи разделили их на две группы, одну из которых держали по одиночке. Как оказалось, те мухи, которые находились даже в маленьких группах, чувствовали себя нормально. Те же, кто был в одиночестве, стали намного больше есть и хуже спать.

Эксперимент показал , что во время изоляции у мушек менялась активность 214 генов, в том числе тех, которые отвечают за пищевое поведение. Так, по данным экспертов, во время одиночества у насекомых менялся уровень гормонов и в результате они начинали чувствовать голод, хотя еды у них было достаточно.

Учёные пришли к выводу, что изменения в работе нейронов, вызванные одиночеством, также могут привести к проблемам и у человека. В будущем они намерены продолжить исследования, чтобы полностью расшифровать механизм, который связывает стресс от социальной изоляции с изменениями в поведении.

Ранее сообщалось, что команда учёных из Университета Джеймса Кука провели ряд исследований и выяснили, что одинокие люди пытаются справляться с этим неприятным чувством посредством громких звуков. Результаты научных изысканий показали, что те, кто чаще находится в социальной изоляции, предпочитают более громкую музыку.